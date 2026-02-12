Adam Mosseri a preferat să vorbească despre „utilizare problematică”, termenul folosit de companie.

„Este important să se facă diferenţa între dependenţa clinică şi utilizarea problematică”, a argumentat bărbatul în vârstă de 40 de ani ca răspuns la o întrebare din partea avocatului reclamantului, Mark Lanier, în a treia zi a procesului, scrie AFP.

Mărturia sa de o zi întreagă nu a oferit noi dezvăluiri, dar a servit drept repetiţie completă pentru mărturia şefului său, Mark Zuckerberg, aşteptată în 18 februarie.

Mosseri explică diferenţa dintre dependenţă şi utilizare

Procesul, programat să se desfăşoare până în 20 martie, are scopul de a-i ajuta pe cei 12 juraţi dintr-un tribunal civil din Los Angeles să stabilească dacă directorii de la Google şi Meta, prin intermediul filialelor lor YouTube şi Instagram, şi-au conceput în mod conştient platformele pentru a încuraja consumul necontrolat al tinerilor utilizatori de internet, în detrimentul sănătăţii lor mintale.

Cazul se concentrează pe Kaley G.M., o californiancă în vârstă de 20 de ani, care a început să utilizeze intens YouTube la vârsta de 6 ani, înainte de a trece la Instagram, apoi la TikTok şi Snapchat.

Cazul său a fost ales pentru a testa soluţionarea a mii de plângeri similare care acuzau reţelele de socializare că sunt responsabile pentru o epidemie de depresie, anxietate, anorexie şi chiar sinucideri în rândul tinerilor.

„Sunt sigur că trebuie să fi spus că eram dependent de un serial Netflix pe care îl urmăream până târziu în noapte, dar nu cred că este acelaşi lucru cu o dependenţă clinică.”, a explicat Adam Mosseri.

Avocatul contestă afirmaţiile CEO-ului

Ca răspuns, Mark Lanier a subliniat că nu avea o diplomă în medicină sau psihologie pentru a face o astfel de afirmaţie.

Cu o zi înainte, acuzarea a invitat-o pe psihiatrul Anne Lembke să depună mărturie, explicând juriului cum reţelele de socializare ar putea fi „drogul de intrare” pentru tineri, programându-le cortexul prefrontal încă imatur către comportamente adictive.

„Nu am pretins niciodată că pot diagnostica dependenţa clinică”, a replicat Adam Mosseri, recunoscând că, în trecut, „folosise termenul prea superficial”, în special într-un podcast din 2020.

Familiile victimelor asistă la proces

În public, mamele adolescenţilor care s-au sinucis şi-au reţinut vizibil furia, după ce au aşteptat toată noaptea în ploaie în faţa tribunalului pentru a se asigura că au un loc.

„Contul de Instagram la care Kayle s-a înscris la vârsta de 11 ani era foarte diferit şi mult mai puţin riscant la vremea respectivă, deoarece era o aplicaţie mai mică, axată pe fotografii şi cu mult mai puţine opţiuni”, a spus Adam Mosseri, care conduce aplicaţia din 2018.

Întrebat despre potenţiala dilemă dintre bunăstarea utilizatorilor şi profituri, de care depinde majoritatea veniturilor sale, el a afirmat că „protejarea minorilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra afacerilor şi profiturilor”.

„Câştigăm mai puţini bani cu adolescenţii pentru că nu dau click pe reclame foarte des.”, a adăugat el,

Avocatul lui Kaley a încercat, fără succes, să-l convingă să recunoască faptul că ar fi putut exista intenţia de a păstra utilizatorii tineri cât mai devreme posibil.

„Încerc întotdeauna să gândesc pe termen lung”, a reiterat el, afirmând că a fost atent „să maximizeze avantajele şi să minimizeze dezavantajele”.

El a recunoscut că remuneraţia sa este mai strâns legată de veniturile platformei decât de salariul său anual de 900.000 de euro, prin intermediul unei remuneraţii bazate pe acţiuni care ar putea ajunge la 10 până la 20 de milioane de euro pe an.

Algoritmii şi personalizarea devin miza centrală

Confruntat cu e-mailuri, Adam Mosseri a apărat decizia lui Mark Zuckerberg din 2020 de a permite filtrele pentru chirurgia estetică pe Instagram, în ciuda opoziţiei puternice din partea altor directori care au avertizat asupra efectelor lor devastatoare asupra fetelor tinere.

În schimb, alţi directori au subliniat necesitatea reintroducerii acestora pentru a evita pierderea cotei de piaţă în contextul concurenţei tot mai mari cu TikTok.

Esenţa procesului nu se referă la pericolul reprezentat de videoclipurile găzduite pe platforme, a căror răspundere pentru conţinut este foarte limitată conform legislaţiei americane, ci asupra algoritmilor şi funcţiilor de personalizare, acuzate că încurajează vizionarea compulsivă. Ele sunt cele care au adus acest proces împotriva Meta şi YouTube, al căror CEO Neal Mohan urmează să depună mărturie în 19 februarie.

TikTok şi Snapchat, de asemenea acţionate în justiţie, au optat pentru semnarea unui acord confidenţial înainte de proces.