RAR, controale în toată țara. Maşinile second-hand pot fi vândute doar după ce s-a primit cartea de identitate a vehiculului

11-11-2025 | 10:57
RAR a demarat o acţiune de informare şi control la nivel naţional pentru a verifica respectarea legislaţiei de către operatorii care vând vehicule second-hand, privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea acestora.

Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat al Registrului Auto Român, remis marţi AGERPRES, în ultima perioadă, instituţia a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV. Fiind o acţiune proactivă tematică, se vor face verificări la toţi operatorii economici care pun la dispoziţie vehicule utilizate. Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, aşa cum prevede legea.

Astfel, în conformitate cu art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, "la înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului."

RAR subliniază că scopul acestor controale este asigurarea respectării legislaţiei în vigoare şi protejarea consumatorilor care achiziţionează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state. Prin această campanie de informare şi control, RAR urmăreşte de asemenea creşterea transparenţei pe piaţa vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor şi întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Prevenirea riscurilor legate de achiziţionarea unui vehicul fără CIV

Prin aceste acţiuni, RAR urmăreşte să prevină unele situaţii precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obţine ulterior acest document de la RAR. Totuşi, în cazul în care vehiculul prezintă modificări faţă de configuraţia omologată, neconformităţi tehnice şi/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situaţie defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia.

RAR
Registrul Auto Român, avertisment asupra unor informaţii false promovate pe Internet: „Verificaţi. Nu vă lăsaţi seduşi”

"Atunci când cumperi un vehicul utilizat, nu îţi asuma şi riscurile din istoricul lui! Achiziţionează maşina doar după ce vânzătorul a obţinut cartea de identitate a vehiculului - CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligaţie legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziţioneze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute", atenţionează reprezentanţii RAR.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

