Raport: Românii cred că au abilități să deschidă o afacere, dar le este frică de eșec. La ce trebuie să fim atenți

Asta arată datele unui raport privind situația antreprenoriatului în România. La acest capitol, țara noastră ocupă locul 5 într-un clasament global.

Bogdan are 29 de ani și, alături de o fostă colegă de facultate, a deschis anul trecut o tipografie în Oradea. A avut mult de furcă până când ideea lui a devenit realitate. A reușit să investească într-o imprimantă 3D și acum totul merge spre bine, spune el.



Bogdan Hriscau, Antreprenor: "Erai stopat cu fiecare ocazie de frica interioară de a eșua. Încet-încet am avansat foarte mult și atunci am reușit să trecem foarte bine peste partea cu vânzările".

Ioana Cozmuță a lucrat 15 ani la NASA. În 2019, a prins curaj și a început o afacere la noi. Dezvoltă tehnologie spațială. A reușit să se extindă la nivel global, însă cu multe sacrificii.



Ioana Cozmuță: „Este întotdeauna partea de finanțare, să-ți găsești oamenii și să poți să reziși pe termen lung. Este important până la urmă, să nu lași frica să te conducă"

Peste 60 la sută dintre români consideră că sunt pregătiți să înceapă o afacere în România, arată un raport recent. Însă, frica de a eșua ne pune frână.



La nivelul Europei Centrale și de Est, suntem cei mai afectați de această temere. Ocupăm un loc fruntaș și la nivel global.



Zanellato Gianluca, antreprenor: „Foarte multe firme dau eșec în primii 3 ani pentru că nu au o susținere, nu știu unde să se uite să obțină anumite finanțări. Frica este un partener la început de drum.”



Conf.univ.dr. Răzvan Mustață, Decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB: „E nevoie de mai multă educație antreprenorială și educație economică. Statul român trebuie să reglementeze lucrurile într-un mod mult mai relaxat, fără o intervenție majoră”.



Mai mult, atât numărul potențialilor antreprenori, cât și a celor aflați la început de drum a scăzut și se află mult sub media globală. În plus, mulți dintre ei ajung cu greu pe piața internațională, spun economiștii. Motivul ar fi lipsa serviciilor digitalizate.



Levente Szasz, Economist: „Aproape 50% dintre antreprenorii în stadiul incipient din România consideră că nu au nevoie de tehnologii digitale pentru a avea succes, ceea ce în era digitalizării, cred că este un rezultat înspăimântător”.



Față de alte state europene, țara noastră a avut și cel mai scăzut punctaj la capitolul programe guvernamentale pentru mediul de afaceri, cum ar fi subvențiile sau accesul la piețele externe.

