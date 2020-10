Raed Arafat: Oamenii să nu sune la 112 și să spună că au rămas fără gust și miros

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, îndeamnă populaţia să nu apeleze numărul de urgenţă 112 doar pentru a cere testarea, scrie Agerpres.

El a precizat că persoanele asimptomatice sau cu simptome uşoare trebuie să sune la direcţiile de sănătate publică, în cazul cărora se vor lua măsuri pentru a creşte capacitatea de răspuns.

"Apelul către populaţie este următorul: să nu apeleze la 112 pur şi simplu pentru a fi testaţi. Să nu apeleze la 112 şi să spună că au lipsă de gust, lipsă de miros numai ca să vină cineva să îi testeze. Asta încarcă foarte mult sistemul de urgenţă. Apelurile la 112 trebuie să fie apeluri de urgenţă. Persoanele care au rămas acasă pozitive, dacă se agravează situaţia lor, da, apelează la 112. Dar pentru cineva care doreşte să meargă doar pentru evaluare există celelalte numere de telefon şi call center-ul de la DSP. Deci 112 rămâne un număr excepţional, pentru urgenţe şi asta e rugămintea noastră către toată populaţia, pentru că se simte presiunea că oamenii apelează la 112 pentru situaţii care nu sunt situaţii critice", a declarat Arafat, miercuri, într-o conferinţă de presă la finalul şedinţei de Guvern.

În acest sens, secretarul de stat în MAI a explicat că există riscul să fie luată o ambulanţă "de la un caz critic pentru un caz în care, poate, cineva a exagerat simptomele" la telefon.

Totodată, el a precizat că persoanele care au intrat în contact cu bolnavi de COVID-19 şi care nu au simptome trebuie să se autoizoleze la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, fără să fie obligatorie testarea.

"Asta este regulă, iar a da telefon pentru a solicita testare, pentru că doresc testare, asta încarcă foarte mult sistemul şi ne redirecţionează către cazuri mai simple, decât să ne ocupăm de cazurile care sunt mai complexe", a spus el.

Pe de altă parte, Raed Arafat a subliniat că persoanele care doresc să se deplaseze cu maşina proprie la spital ar trebui să sune în prealabil la DSP, pentru a evita aglomerarea unităţilor medicale.

"Dacă situaţia este uşoară, cu simptome uşoare sau asimptomatic, trebuie să fie programat şi trebuie să discute totuşi cu Direcţia Sanitară, pentru că riscăm să se prezinte 100 de persoane cu maşinile şi să decidă toţi să meargă la "Matei Balş" şi atunci am blocat "Matei Balş". Deci, recomandabil, totuşi, este dacă e urgenţă, dacă cineva căruia chiar îi e rău sună la 112, dacă nu este urgent să se planifice împreună cu DSP", a afirmat şeful DSU.

Secretarul de stat a reamintit că premierul Ludovic Orban a solicitat creşterea capacităţii de răspuns a direcţiilor de sănătate publică, inclusiv prin parteneriate cu companii private specializate în activităţi de tip call center. Totodată, el a menţionat că inspectoratele pentru situaţii de urgenţă pun la dispoziţie maşini pentru transportul asimptomaticilor sau al personalului.

"Ieri, ce am făcut noi, mai ales la nivelul Bucureştiului, am dat o dispoziţie prin care am detaşat şi mijloace de transport de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, inclusiv am pus la dispoziţie maşini pentru personal pe care l-a asigurat DSP ca să suplimenteze forţele pentru recoltare şi pentru transport, pentru transportul celor uşor simptomatici sau asimptomatici", a precizat Arafat.

În acest sens, şeful DSU a explicat că persoanele confirmate cu COVID-19 pot fi transportate cu aceeaşi maşină, dar că acest lucru nu este posibil în cazul suspecţilor.

"Dacă un microbuz este folosit ca să transporte patru pozitivi împreună, acest lucru nu reprezintă o problemă pentru că toţi patru sunt pozitivi. Ce nu putem pune în aceeaşi maşină sunt suspecţii, pentru că nu ştim dacă sunt sigur şi acolo trebuie asigurată o ambulanţă separată pentru fiecare suspect, dar când ştim că sunt pozitivi şi se duc la evaluare este foarte posibil să punem mai multe persoane în mijlocul de transport, pentru că în mod clar aceste persoane nu pot circula cu mijloacele de transport public în comun sau cu alte mijloace şi trebuie să fie într-un mediu controlat", a explicat Raed Arafat.