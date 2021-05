Raed Arafat, despre starea de alertă: ”Va fi anulată în funcţie de evoluţia pandemiei de Covid-19”

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat luni că starea de alertă va fi anulată atunci când situaţia privind pandemia de COVID-19 se va stabiliza.

El a adăugat că această măsură permite luarea unor decizii de către autorităţi, cum ar fi cea privind detaşările de personal medical, transmite Agerpres.

"Analiza care s-a făcut la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei recunoaşte că situaţia noastră este spre îmbunătăţire la acest moment, dar încă trebuie să vedem luna asta cum va merge, deci luna care urmează, cum va merge situaţia, dacă rămânem stabili, dacă începe, din nou, să urce numărul cazurilor. Deci, există mai multe aspecte pe care le observăm. Starea de alertă ne permite să luăm nişte măsuri care, încă, sunt necesare: detaşare de personal, stabilirea unor măsuri care sunt măsuri de urgenţă pentru rezolvarea unor aspecte care încă apar la Centrul de comandă. Bineînţeles, când se stabilizează situaţia şi vedem că nu mai creşte, că totul este ok, că nu se mai justifică, atunci clar că se va opri, într-o lună, două, asta se va vedea după evoluţie", a afirmat Raed Arafat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Şeful DSU a subliniat că "nimeni nu are niciun interes să menţină România sub stare de alertă o zi în plus".

Acesta a adăugat că termenul de o lună sau două până la o posibilă renunţare la starea de alertă a fost menţionat ca "exemplu ipotetic".

"Depinde cum evoluăm, asta nu înseamnă că am zis clar, după o lună sau două, depinde cum evoluăm, v-am explicat că declararea stării de alertă depinde de a ajunge la o stabilitate şi să vedem că nu mai avem nevoie de ea şi atunci se poate anula. Altfel, noi continuăm pentru că ne permite să desfăşurăm anumite acţiuni, anumite activităţi care, altfel, va fi mult mai greu să le desfăşurăm. În secunda în care vedem stabilitate, clar că nu va mai fi motiv pentru prelungirea ei. Acest lucru depinde când va fi. Acum, pentru o lună, o să o avem, la sfârşitul lunii vom vedea situaţia epidemiologică şi o să vedem care este concluzia", a afirmat mai Arafat.