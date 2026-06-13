Între timp, Eugen Tomac a trimis lista miniștrilor pe care îi vrea în cabinetul său.

Dominic Fritz, președintele USR: „Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat... să-i lăsăm pe ei să decidă prin alegeri anticipate”.

Chiar dacă PNL și USR au anunțat că nu vor vota Cabinetul Tomac, potrivit unor surse apropiate de premierul desemnat, acesta plănuiește în continuare să ceară votul Parlamentului. Nici președintele Nicușor Dan nu s-ar fi răzgândit în privința lui Eugen Tomac, spun surse de la Cotroceni.

Corespondent PRO TV: „Chiar înainte de ședinta USR, Eugen Tomac le-a trimis partidelor lista miniștrilor și le-a cerut votul. Majoritatea numelor din cabinet erau deja cunoscute de câteva zile. O nouă propunere vine la cultură, portofoliu pentru care este nominalizat”.

Mihai Ghyka, descendent direct al ultimului domnitor la Moldovei, Grigore Ghyka, și fost secretar de stat în Ministerul Culturii, în guvernul lui Dacian Cioloș.

Pentru energie, este propus Andrei Covatariu, expert în domeniul energiei și al schimbărilor climatice.

Internele urmează să îi revină lui Tiberiu Trifan, în prezent consulul general al României la Madrid.

Pe de altă parte, UDMR și celelalte minorități naționale nu s-au decis încă dacă vor vota guvernul Tomac.

Însă, lideri din UDMR spun că, în ultimele zile, poziția lor nu s-a schimbat și nu văd cu ochi buni un executiv „semi-tehnocrat”. O decizie formală în partid ar putea să fie luată luni.