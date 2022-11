"Putin nu e nebun, cum cred oamenii. Ne-ar fi prea ușor dacă ar fi așa” INTERVIU cu fostul ambasador al Germaniei la Moscova

“Vladimir Putin nu e nebun, așa cum am putea crede. Asta ne-ar face tuturor sarcina mult prea ușoară". Este opinia fostului ambasador al Germaniei la Moscova, Rüdiger von Fritsch, care l-a cunoscut indeaproape pe liderul de la Kremlin.

Rüdiger von Fritsch a condus misiunea diplomatică Germaniei la Moscova între 2014 și 2019, și anterior, a fost director adjunct al Serviciul Federal de Informații Externe al Germaniei (BND).

Aflat la București pentru a-și lansa o carte despre războiul din Ucraina, el a acordat un interviu Știrilor PROTV. El a vorbit, printre altele, despre felul în care s-ar putea sfârși războiul, și despre posibile scenarii de înlăturare a lui Vladimir Putin de la putere. Interviul integral poate fi urmărit în video de mai sus.

“Putin este un ofițer KGB bine antrenat, dar care vede geopolitica europeană ca în secolul XIX”

Știrile PRO TV: L-ați cunoscut personal pe Vladimir Putin. Cum l-ați descrie? Care a fost prima impresie care v-a lăsat-o?

Rüdiger von Fritsch: Când vrem să-l înțelegem pe Vladimir Putin, cred că trebuie să avem în vedere trei lucruri. Primul este că el are o anumită viziune asupra geopoliticii. Are un mod de gândire specific politicii secolului XIX, cu marile puteri care încercau să-și rezolve problemele una împotriva celeilalte.(..)

Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont este că el suferă de “trauma rusească”, de care nu s-a ocupat nimeni cu adevărat, și anume pierderea Marelui Imperiu Rus din trecut. (...)

Iar al treilea este formația sa de ofițer KGB bine antrenat. Și de aici gândirea că întreaga lume pune la cale în mod constant conspirații îndreptate împotriva sa sau a țării sale. Iar el susține că trebuie să se apere împotriva acestor lucruri. Combinate, aceste trei lucruri au crescut de-a lungul anilor, și explică de ce a pornit acest război îngrozitor. (...)

Știrile PRO TV: Este nebun, cum spun oamenii?

Rüdiger von Fritsch: “Nu, n-aș spune asta. Nici nebun, nici dereglat mintal, nici irațional. Asta ne-ar face sarcina mult prea ușoară. Trebuie să acceptăm că el trăiește, decide și acționează conform unei gândiri diferite. Trebuie să înțelegem acest lucru, ca să-i putem face față.

„Putin e complet izolat, nu e controlat de nimeni. Toți sunt dependenți de el și trăiesc în frică. De aceea, primește numai sfaturi proaste.”

Știrile PRO TV: Credeți că Putin trăiește acum în propria sa realitate?

Rüdiger von Fritsch: Trebuie să înțelegem că Putin a avut o interpretare falsă a realității, atunci când a început acest război, în următoarele patru feluri: mai întâi, a estimat complet greșit forța armatei ucrainene, pe cea a propriei sale armate - probabil că i-au prezentat un tablou fals la manevre -, a perceput greșit voința și hotărârea poporului ucrainean de a fi independent, prin propriile mijloace, și a avut o percepție greșită a hotărârii Vestului de a reacționa unit și pregătit în fața agresiunii sale. (...)

De ce această falsă percepție? Este tipic pentru un lider autocrat, devenit între timp dictator, să fie complet izolat. Nu e controlat de nimeni. Acum nu mai există Biroul Politic (al partidului comunist- n.r.), care să scape de el, iar el conduce în jurul său la fel cum își conduce și țara: prin mită – tuturor li se permite să facă bani, – și prin represiune.

Toată lumea e dependentă și trăiește în teamă. Și așa ajunge într-o situație în care nu mai ești sfătuit bine. Primești sfaturi proaste, și așa a ajuns la decizia sa tragică (de a ataca Ucraina n.r.).

„Putin vrea să schimbe ordinea mondială. Ne-a cerut să stăm în genunchi, ca să poată avea mai multă influență în Europa.”

Știrile PRO TV: Cum vedeți finalul acestui război? În cartea Dv. lucrați cu mai multe scenarii. Care e cel mai probabil acum?

Rüdiger von Fritsch: Am să vă spun care e cel mai ușor dintre ele: ca Vladimir Putin să înceteze acest război. De ce nu o face? Are un aparat de propagandă uriaș, ar putea declara oricând victoria – “Am eliberat frontul și Ucraina de așa-zișii naziști”. Ar putea face asta, dar nu vrea, pentru că are ambiții mai mari.

Trebuie să înțelegem că, pentru el, nu e vorba doar despre obținerea unor teritorii, de subjugarea Ucrainei, ci vrea să schimbe ordinea internațională a păcii, ordinea care guvernează Europa. Și tocmai de asta, acest război este și unul pentru libertatea noastră. (…)

Cum s-ar putea sfârși războiul din Ucraina

Rüdiger von Fritsch: Sunt două scenarii care nu pot fi excluse. În primul rând, ca în Rusia să fie o schimbare de putere. Nu poate fi exclus, indiferent cât de dificil ar fi să ne imaginăm asta acum, iar noii lideri ar fi mai dispuși să oprească acest război.

Al doilea scenariu ar fi o remiză, în care ambele părți decid că “nu mai putem continua acest război în avantajul nostru, hai să ne așezăm și să negociem.” (…) Doar că Ucraina nu poate accepta un astfel de scenariu de armistițiu, în care Vladimir Putin amenință să reia atacurile, dacă Ucraina nu semnează condițiile sale.

Cine ar putea veni în locul lui Putin. Scenarii de schimbare la Kremlin, și ce rol ar putea avea armata

Știrile PRO TV: Sunteți foarte familiar cu sistemul politic din Rusia, dar și cu felul complicat prin care se exercită puterea la Moscova. Cine credeți că l-ar putea înlocui pe Vladimir Putin?

Rüdiger von Fritsch: E parte din narativul ruesesc să ne spună că ar trebui să fim norocoși că-l avem pe Vladimir Putin ca președinte. De fapt, nu ar trebui să ne lăsăm impresionați nici de asta. Sunt o mulțime de politicieni talentați în Rusia, care ar putea prelua conducerea în mod democratic( …). Dar, dacă ar avea loc un schimb de putere necontrolat, nu poți fi sigur niciodată care va fi rezultatul. Va fi (un lider) mai moderat, mai naționalist?

De exemplu, cineva din armată ar putea ajunge la concluzia că acest război aduce tot mai multe sacrificii, și tot mai puține rezultate. Și atunci, am putea ajunge în situația în care noua conducere ar putea încerca să pună capăt războiului, dar ar rămâne la fel de autoritară si conflictuală ca precedenta.

“Dacă l-am ajuta să iasă din acest război, Putin ne-ar percepe ca fiind slabi, și s-ar simți încurajat să continue”

Știrile PRO TV: Ce credeți despre aceia care spun că lui Vladimir Putin ar trebui să i se ofere o strategie de a ieși din Ucraina?

Rüdiger von Fritsch: Ar trebui oare să-i aruncăm agresorului o bucată de carne – sub forma unor teritorii ucrainene, sau orice l-ar satisface? În primul rând, asta ar fi inacceptabil. Doar Ucraina e cea care își poate hotărî soarta. În al doilea rând, părerea mea e că asta nu ar face decât să-l încurajeze să continue acest război, pentru că ne-ar percepe ca fiind slabi. (...) Deci, ar fi o abordare complet greșită(...), iar noi ar trebui să ne întrebăm ce urmează? Moldova? Georgia? Orice. S-ar simți încurajat să continue.

“Putin se luptă acum nu doar pentru scopurile sale inițiale, ci și pentru supraviețuirea sa politică”

Rüdiger von Fritsch: El a pus foarte clar pe masă, în decembrie anul trecut, o listă ultimativă, prin care ne cere să stăm în genunchi, pentru ca el să poată avea mai multă influență în Europa. (n.r. Este vorba de solicitarea Kremlinului ca NATO să se retragă în granițele sale dinainte de 1989). De ce? Pentru că Rusia se află pe o tendință prin care devine din ce în e mai slăbită, cu un model economic învechit. Nu doar că nu se poate compara cu noi, dar nu o poate face nici măcar cu China.

Tocmai de aceea, el își va urmări aceste scopuri, iar acum, că războiul din Ucraina merge prost pentru el, Putin se luptă pentru un al patrulea obiectiv- supraviețuirea sa politică.

Cine este Rüdiger von Fritsch

Rüdiger von Fritsch (69 de ani) este un diplomat german de carieră, care a fost numit ambasador la Moscova imediat după invazia rusă în Crimeea, în 2014. El a ocupat această funcție pînă în 2019, când s-a pensionat.

Între 1986 și 1989 a lucrat ca ofițer politic la Ambasada Germaniei din Varșovia, unde printre sarcinile sale s-a numărat și aceea de a păstra legătura cu opoziția anticomunistă, ilegală atunci.

Din 2004, până în 2007 a fost directorul adjunct al Serviciului Federal de Informații – BND (Bundesnachrichtendienst), instituție căreia i se alăturase încă din anii ’80.

Rüdiger von Fritsch este autorul mai multor cărți, dintre care, cea mai recentă, “Un punct de cotitură. Războiul lui Putin și urmările lui”, a fost lansată, luni, și la București.

