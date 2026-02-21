Ea a precizat că, la această instituție, conducerea a decis să scoată toate criteriile de performanță din fișa de post a directorilor.

Ea a mai arătat că e nevoie de o reformă reală în instituţii, iar partea aceasta de reducere de cheltuieli de personal poate să fie o şansă reală pentru aceste instituţii, în sfârşit, să fie analizată performanţa funcţionarilor publici şi acolo unde este nevoie să fie făcute şi tăieri.

”În absolut toate instituţiile lumea ştie deja că există acest mit al funcţionarilor care vin şi nu prestează efectiv serviciile respective. În acelaşi timp, funcţionari publici care vin şi muncesc de trei ori, de patru ori, mai mult decât este cazul, ca să acopere munca anumitori colegi care nu realizează serviciile respective. Deci este un mix. În mod evident, trebuie să aducem un echilibru în instituţii, în sensul în care să recompensăm oamenii care cu adevărat au muncit şi care cu adevărat merită să rămână acolo şi chiar să fie crescuţi ca putere în interiorul instituţiilor. În acelaşi timp, oamenii care nu livrează rezultate, din punctul meu de vedere, vor trebui să fie analizaţi mult mai bine şi ne uităm foarte atent în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare şi la nivelul Ministerului şi la nivelul Apelor Române, de exemplu”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la TVR INFO.

Ea a precizat că în 2023, conducerea ANAR a decis, împreună cu Consiliul de Conducere, să scoată toate criteriile de performanţă din fişa de post a directorilor administraţiilor bazinale, iar toţi directorii brusc să nu mai abă niciun fel de criteriu de performanţă trecut în fişa de post.

”Vă daţi seama, astea sunt nişte lucruri care trebuie să fie îndreptate. Sigur că la fiecare pas va exista o presiune să nu treacă toate aceste lucruri pentru că oamenii aceştia, o parte dintre ei, vrem, nu vrem, au fost puşi acolo de diverse grupuri de interese, o parte dintre ele politice, care s-au bazat pe oamenii aceştia când a trebuit să răspundă oamenii la telefon, că facem glumiţa cu sună Lia. Nu întotdeauna sună Lia, mai sună şi alţi oameni, nu sună doar Lia. Iar la Ministerul Mediului multă lumea era obişnuită să sune, să sune ca să poată să se rezolve nişte lucruri. Oamenii care erau sunaţi în general sunt şi oamenii care în general nu au performat. Şi cred că trebuie să fie readus un echilibru”, a precizat ministrul Diana Buzoianu.

Buzoianu a afirmat că e nevoie într-adevăr şi de o reformă reală în instituţii, iar partea aceasta de reducere de cheltuieli de personal poate să fie o şansă reală pentru aceste instituţii, în sfârşit să fie analizată performanţa funcţionarilor publici şi acolo unde este nevoie să fie făcute şi tăieri.

”Nu spun că ar trebui să fie făcut peste tot asta, pentru că nu este aşa. Sunt chiar şi departamente unde trebuie să fie aduşi oameni suplimentari. Dar va trebui să fie o analiză făcută de la caz la caz”, a menţionat Buzoianu.