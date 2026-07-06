Ministrul interimar de Externe a precizat că, potrivit protocolului, ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone şi le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele teritoriale româneşti.

Oana Ţoiu a fost întrebată, duminică, la TVR Info, ce ar mai fi de îmbunătăţit în privinţa comunicării cu partea ucraineană pentru evitarea unor incidente precum drona care a explodat în Portul Constanţa.

”În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe.

”Mecanisme comune de a preveni incidente”

Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană.

”În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens. Au fost stabilite şi elemente privind un protocol comun care să asigure atât schimbul de informaţii la timp, cât şi mecanismele comune de a preveni incidente de această natură şi paşii următori în direcţia asta”, a mai declarat Oana Ţoiu.