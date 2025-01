Protest la Guvern, miercuri. Angajații de la metrou vor salarii mai mari

Miercuri, începând cu ora 14:30, sindicaliștii Metrorex se reunesc la protest în faţa Guvernului, cerând respectarea angajaţilor şi a Contractului Colectiv de Muncă, potrivit secretarului general al Sindicatului din Metrou, Cristian Bratu.

Marţi, sindicaliştii au protestat timp de o oră în faţa Ministerului de Finanţe. O delegaţie a acestora a încercat să discute cu reprezentanţi ai ministerului, dar, neavând cine să îi primească, doar au depus la Registratură o hârtie din partea USLM, transmite Agerpres.

"Am fost la Registratura Ministerului de Finanţe, unde a fost depusă o hârtie din partea USLM. Am vrut să stăm de vorbă cu domnul ministru sau cu un secretar de stat. Nu a avut cine să ne primească. Doar am înregistrat hârtia. Rămâne ca mâine să mergem şi în faţa Guvernului să cerem să-şi respecte promisiunea făcută în luna noiembrie, nimic mai mult. Nu cerşim absolut nimic. Nu dorim decât să respecte munca, să respecte angajaţii şi să-şi respecte cuvântul pe care l-au avut la semnarea Contractului Colectiv de Muncă", a spus Cristian Bratu.

Oamenii cer creşterea salariilor conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat la finele anului trecut şi finanţarea corespunzătoare a companiei.

Sindicaliştii au afişat mesaje precum "Deficitul de personal = Risc în siguranţa circulaţiei" sau art. 41 din Constituţie, alin 5, potrivit căruia "Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate".

Sindicaliştii de la Metrou au anunţat săptămâna trecută că vor picheta Ministerul Finanţelor şi vor manifesta în faţa Guvernului săptămâna aceasta şi că urmează să intre în grevă japoneză pentru început, iar mai apoi într-o grevă de exces de zel, din cauza ordonanţei-trenuleţ, care nu mai permite angajările, promovările de personal şi nici acordarea drepturilor negociate în Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la începutul lunii decembrie 2024.

Potrivit liderului sindical, ordonanţa-trenuleţ a anulat drepturile negociate de sindicat atât cu conducerea Metrorex timp de trei luni, cât şi cu premierul Marcel Ciolacu, care le-a propus sindicaliştilor majorarea salariilor cu suma fixă de 1.050 de lei. În plus, angajaţii de la metrou au pierdut şi tichetele de masă.

