Oamenii sunt nemulțumiți de hotărârea CCR, prin care amendamentul PSD la legea integrității a fost declarat constituțional. Prin această decizie, primarul Timișoarei își pierde mandatul.

Sute de manifestanți au umplut centrul orașului, ținând pancarte și steaguri, în semn de susținere pentru primarul Timișoarei.

Amendamentul care îi poate lua mandatul lui Dominic Fritz

Amendamentul depus de PSD, care a fost declarat constituțional de CCR și care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz, prevede că cei găsiți definitiv în stare de incompatibilitate ori conflict de interese își pierd funcția. Iar măsura se aplică retroactiv - adică vizează și faptele de dinainte de intrarea în vigoare a legii.

Amendamentul va ajunge în curând pe masa președintelui Nicușor Dan spre promulgare.

Radu Babel, membru USR: „Nu suntem aici doar pentru Dominic, dar ca timișoreni avem o simpatie pentru primarul Timișoarei, pentru că s-a întrecut orice limită. În momentul când dai legi retroactive înseamnă că poți face absolut orice.”

Protestatar: „Este opoziția Timișoarei împotriva abuzurilor care se fac în justiție.”

Protestatar: „Trebuie să ne luptăm în fiecare zi pentru ei. Curtea Constituțională a României face greșeli flagrante, legiferând, spunând că este constituțional ca o lege să activeze retroactiv.”

Protestatar: „Pentru apărarea lui Dominic Fritz, care nu a făcut nimic rău.”

Protestatar: „Este anticonstituțională, scrie clar în Constituție. Azi se întâmplă cu domnul Dominic Fritz, mâine se întâmplă cu altul. Nu este normal ce se întâmplă.”

Protestatarii vor reveni în centrul Timișoarei la sfârșitul acestei săptămâni.