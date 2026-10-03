Proiectul a fost adoptat de Senat la finalul lunii septembrie și trimis la Camera Deputaților pentru votul final.

Elevii protestează împotriva uniformelor

Îmbrăcați în negru, zeci de elevi s-au strâns în fața Operei din Timișoara pentru a-și arăta nemulțumirea față de proiectul care impune uniforme în școli.

Daria Iancu, elevă CNB/Colegiul Național Bănățean: „Vreau să ajungă la politicieni, vreau să ajungă la ascultători, vreau să ajungă la părinți, la cadre didactice, la conducerile școlilor. Din păcate, în societatea în care trăim, tinerii nu sunt absolut deloc băgați în seamă. Suntem blocați în mentalitatea de tinerii nu au destulă maturitate și destulă experiență de viață încât să aibă opinii valide.”

Ana Vidoni, președinte Consiliu Județean al Elevilor: „Vrem ca din Timișoara să plece în toată țara. Vrem să ajungem până la Cotroceni. Mai multe cadre profesorale au decis să vină în negru alături de noi, ne-am simțit uniți, ne-am simțit văzuți și nu ne-a fost frică să ne exprimăm și mai mult, am văzut că există, pe lângă părinți care nu ne susțin, și părinți care ne susțin.”

Unii trecători s-au oprit pentru a citi mesajele de pe pancarte.

Bărbat: „Da, am venit să văd ce au de spus, din curiozitate și îi susțin pentru că orice formă de protest este importantă și cu atât mai mult e important ca ei să o exercite încă de la vârsta lor. Din câte aud, sunt și alte lucruri pe care ei le ridică și care merită discutate.”

Femeie: „Eu n-aș fi de acord cu uniformele. Dacă mergi la școală cu un blug și un tricou și un sacou sau un trening, nu cred că înseamnă nu știu ce.”

Elevii ar putea fi implicați în decizie

Senatorul social-democrat Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii proiectului, a anunțat vineri introducerea unui amendament astfel încât ținuta fiecărei școli să fie stabilită cu implicarea elevilor. Decizia a fost luată după o discuție cu reprezentanții asociațiilor de elevi și părinți.