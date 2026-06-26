Există însă o excepție fundamentală, o prevedere care ar exclude de la acest statut bărbații ucraineni aflați la vârsta de recrutare care depun o primă cerere de azil. Măsura, care urmează să fie dezbătută de statele membre, vine în contextul în care peste 4,4 milioane de ucraineni beneficiază în prezent de acest statut, iar războiul continuă fără un sfârșit previzibil, arată news.ro.

„Pe măsură ce războiul continuă, susținerea noastră trebuie să continue și ea”, a declarat comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, într-o conferință de presă la Bruxelles.

Statutul de protecție temporară – lansat pentru prima dată în primăvara lui 2022 – este prelungit anual, iar aceasta ar fi a cincea prelungire, având în vedere că Ucraina rămâne în stare de război. Majoritatea refugiaților ucraineni sunt stabiliți în Germania, Polonia și Cehia.

O premieră: excluderea bărbaților la vârsta de recrutare

Noua propunere merge mai departe decât prelungirile anterioare: pentru prima dată, protecția temporară ar urma să fie refuzată bărbaților ucraineni care se află la vârsta la care pot lupta și care depun o primă cerere după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Întrebat dacă această măsură discriminează bărbații ucraineni, Magnus Brunner a răspuns: „Cu siguranță nu. Acesta este un lucru pe care ucrainenii ni l-au cerut să-l facem”.

Statele membre, tot mai nerăbdătoare

Deși Bruxelles-ul insistă asupra necesității continuării sprijinului, statele membre UE încep să dea semne de nerăbdare față de un conflict fără un sfârșit evident. Anul trecut, Comisia Europeană a lansat o reflecție privind viitorul acestui statut, încurajând statele membre să permanentizeze protecția celor care rămân în Europa și să pregătească primele întoarceri în Ucraina.