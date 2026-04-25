Potrivit proiectului, şoferii care nu procedează legal în astfel de situaţii pot fi sancţionaţi.

„Forma actuală a Codului rutier nu stabileşte clar ce trebuie să facă şoferii în condiţii de ambuteiaj sau trafic intens astfel încât să uşureze trecerea maşinilor de urgenţă – ambulanţe, autovehicule de pompieri ori de poliţie. Deputaţii USR Dumitru Văduva şi Ovidiu Paraschivescu au depus un proiect pentru clarificarea legislaţiei şi pentru alinierea la prevederile europene, în condiţiile în care orice întârziere a echipajelor de urgenţă poate costa vieţi. (...) Regulile prevăzute acum în Codul rutier în cazul apropierii şi trecerii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi cu mijloace de avertizare luminoasă şi sonoră în funcţiune pot fi aplicate doar pe drumuri publice fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens şi ambuteiaje, aşa cum se întâmplă în special în oraşe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de USR.

Cum trebuie format culoarul de salvare

Proiectul de lege introduce în Codul rutier obligativitatea ca, pe drumurile cu o singură bandă de circulaţie pe sens, şoferii să se tragă cât mai pe dreapta şi să lase loc în stânga, iar pe drumurile cu două sau mai multe benzi şoferii de pe banda de lângă axul drumului să tragă autovehiculele cât mai în stânga, iar toţi ceilalţi spre dreapta, pentru a forma culoar pe mijlocul drumului, maşinilor de intervenţie.

Conform sursei citate, nerespectarea obligaţiei privind formarea culoarului de salvare va constitui contravenţie, la fel circulaţia printr-un astfel de culoar a vehiculelor care nu au dreptul.

Iniţiatorii proiectului susţin că în Germania, care a implementat culoarul de salvare în urmă cu zeci de ani, statisticile arată că un culoar de salvare format corect permite vehiculelor de urgenţă să circule cu viteze constante, reducând timpul de sosire la locul accidentului cu până la 40%, în timp ce în Austria, unde culoarul de salvare a fost implementat în 2012, studiile indică o creştere a vitezei de deplasare a ambulanţelor cu peste 25% în condiţii de trafic blocat.