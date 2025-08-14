Procurorii militari extind ancheta în cazul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3

Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție au extins ancheta împotriva fostului șef al Logisticii Armatei, generalul cu trei stele Cătălin Zisu, dar și a generalului care administra Cimitirul Ghencea Militar 3.

Anchetatorii ar fi descoperit zeci de persoane publice, în special cântăreți, care ar fi beneficiat ilegal de locuri de veci. Cu toate acestea, generalul Zisu a încercat astăzi să scape de controlul judiciar pe cauțiune.

În atenția procurorilor militari din DNA a ajuns o nouă listă de persoane care ar fi concesionat ilegal între 2018 și 2024 locuri de veci, cu anticipație, în Cimitirul Ghencea Militar 3.

Ordinul l-ar fi dat comandantul Unității care îl administra, generalul Alexandru Nedelcu. Lui — afirmă anchetatorii — i-ar fi cerut generalul Cătălin Zisu să le asigure morminte unor artiști ca Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie.

Horia Moculescu, cântăreț și compozitor: „Într-o zi m-am trezit cu un soldat la mine la ușă. A venit cu un plic din partea domnului general Cătălin Zisu unde mi se oferea ca recompensă pentru calitățile mele de suporter ale muzicii românești și făcător de muzică ușoară, un loc de veci în Ghencea Militar”.

La rândul său, Marcel Pavel a declarat pentru Știrile PRO TV că a fost angajat civil al Ansamblului Doina Armatei și că generalul Zisu și-a dorit să îi recompenseze pe artiști fără să ceară nimic în schimb. Corina Chiriac spune însă că numele ei a ajuns pe listă dintr-o neînțelegere, pentru că renumita cântăreață are un cavou de familie.

Ceilalți artiști ale căror nume apar în procedura DNA nu au putut fi contactați pentru a comenta situația.

Trecut în rezervă imediat după ce a fost inculpat, și implicit demis de la șefia Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, generalul cu trei stele Cătălin Zisu a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru acuzații de abuz în serviciu.

Generalul Zisu a făcut plângere împotriva măsurii preventive, dar i-a fost respinsă. Generalul în rezervă Cătălin Zisu a încercat să îl impresioneze pe judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București, pentru a-i ridica măsura controlului judiciar pe cauțiune.

Și i-a oferit pe masă o serie de documente din care să reiasă ce carieră impresionantă a avut el, în activitatea sa militară, ce studii a făcut și câte cărți a scris. Dar mai ales, a asigurat magistratul că nu va încerca vreodată să înfluențeze în vreun fel ancheta procurorilor militari din DNA.

Fostul șef al Logisticii Armatei Române are oricum interdicția de a lua legătura cu 19 inculpați și nu mai puțin de 54 de martori. Între timp, procurorii militari așteaptă și finalizarea expertizei celor trei mii de tablouri găsite la percheziții atât în locuința generalului Zisu, cât și în cea a unei cunoștințe.

