Garniturile moderne, cumpărate din fonduri europene, au multe locuri, spații generoase pentru bagaje și biciclete, dar și acces facil pentru persoanele cu dizabilități. În următorii ani, trenurile vor lega principalele orașe și le vor înlocui pe cele vechi aflate acum în circulație.

Suntem în cabina unui tren nou, care va circula pe calea noastră ferată. Șapte asemenea garnituri, construite în Polonia, au ajuns deocamdată în țară. Primul tren a început testele de anduranță pe rețeaua CFR – trebuie să facă 10.000 de kilometri până când va transporta pasageri.

Hanna Wiśniewska-Sirbu, reprezentant firmă poloneză: „Intenția mea este să livrăm 3 dintr-o dată. Și dacă noi livrăm trenurile în februarie către ARF, eu aș spune că din martie ele pot circula cu călători.”

Dotări moderne și accesibilitate

Trenul este complet electric, are 80 de metri lungime, 224 de locuri, spații dedicate pentru biciclete și bagaje, dar și acces pentru persoanele cu dizabilități.

Corespondent Știrile PRO TV: „Trenul este echipat cu sisteme moderne de siguranță și supraveghere, inclusiv senzori și camere video care permit monitorizarea permanentă a vagoanelor. Astfel, mecanicul locomotivei are acces în timp real la informații despre activitatea din tren și poate interveni prompt în cazul apariției unei situații neprevăzute: dacă este folosită maneta de siguranță sau sunt detectate comportamente nepermise, cum ar fi fumatul. De asemenea, există un telefon care permite comunicarea directă între cabină și interiorul trenului, pentru luarea rapidă a măsurilor necesare siguranței pasagerilor.”

Mecanicii au fost instruiți pentru operarea noilor rame, care sunt dotate cu frânare regenerativă – un sistem prin care energia se întoarce în rețeaua electrică.

Trenul dispune și de pilot automat, capabil să detecteze condiția căii ferate pe următorii zece kilometri, însă, în România, infrastructura feroviară nu permite utilizarea acestui tip avansat de sistem de siguranță, prezent în Polonia, Cehia sau Germania.

Vlădean Petrică Silvester, reprezentant pentru mentenanța trenurilor: „Este doar o mică porțiune între Arad și Deva unde se circulă cu ETCS, în România se circulă cu PZB – care limitează viteza de circulație în funcție de ce traseu, condiția căii ferate, după cum vedeți suntem în gară și este limitat la 45 de kilometri la oră, nu putem accelera peste 45 km și, dacă iesim, se poate seta la 160 sau 120 km.”

Rute viitoare și investiții

În următorii doi ani, trenurile ar urma să circule pe rutele Intercity, de la Suceava la Constanța, Cluj-Napoca - Craiova sau București - Iași, dar și în zonele metropolitane ale orașelor mari: București, Timișoara sau Brașov.

37 de milioane de lei, adică în jur de 7 milioane de euro, costă un tren produs de firma Pesa, iar contractul se ridică la 2,77 miliarde de lei, echivalentul a 560 milioane de euro pentru un total de 62 de garnituri.

Pe calea ferată circulă momentan trenurile Alstom: însă din 37 de rame, doar zece sunt pe șine. Spre deosebire de cele poloneze, trenurile produse de grupul francez au mai multe vagoane, iar o garnitură costă 50 de milioane de lei. Leagă București - Brașov sau București - Constanța.

În paralel, oficialii analizează licitația pentru primele 12 trenuri cu hidrogen, produse de Siemens Mobility, fiecare estimat la 12 milioane de euro.

