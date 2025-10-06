De ce ar fi murit, de fapt, copilul de 11 ani din Vaslui. Primele rezultate ale analizelor toxicologice

Atunci, copilul a murit după ce starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc, iar mama și doi frați au ajuns și ei la spital, în stare gravă. Medicii au suspectat inițial o intoxicație alimentară.

Corespondent PROTV: „Săptămâna trecută, echipajul de la Ambulanță ajuns acasă la familie nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe băiatul de 11 ani. La spital au ajuns atunci mama sa, de 39 de ani, și surorile sale, de 14 și respectiv 16 ani. Potrivit prefectului județului, legiștii au stabilit că băiețelul s-a intoxicat cu o substanță pe care specialiștii încearcă să o identifice, dar spun că primele indicii arată că ar fi fost vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon.”

Eduard Popică, prefectul județului Vaslui: „Din probele prelevate de medicii legiști, de la copilul de 11 ani, decedat, s-a constatat o substanță nedeterminată în acest moment și, de asemenea, o pneumonie acută. Există posibilitatea ca această substanță, neidentificată până în acest moment, să fie monoxid de carbon și cele 4 persoane să îl fi inhalat.”

Potrivit prefectului, în alimentele găsite atunci de specialiștii DSV în frigiderul familiei nu au fost identificate substanțe care ar fi putut duce la decesul băiețelului de 11 ani.

Mama lui și surorile sale adolescente au fost transferate săptămâna trecută la spitale din Iași, pentru îngrijiri medicale. Femeia a cerut să fie externată la scurt timp. Fiica sa de 14 ani este în continuare la Spitalul „Sfânta Maria”, iar viața nu îi este pusă în pericol, potrivit medicilor. Sora sa mai mare a fost transferată la Târgu Mureș, după ce doctorii au descoperit că are o afecțiune cardiacă.

