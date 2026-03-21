Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali, a transmis MApN. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că toți militarii români dislocați în Irak au fost retrași, pe fondul intensificării luptelor în Orientul Mijlociu. Acolo se aflau 117 membri ai forțelor armate române și doi angajați din cadrul MAE.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor.

„Nu mai este niciun militar român acolo (n.r., în Irak). Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze. 81 dintre militarii români sunt la Baza Incirlik din Turcia. În această seară la ora 21, pleacă de la Baza 90 din otoipeni un avion militar pentru a-i prelua și se va întoarce în această noapte cu cei 81. Ceilalți sunt la Baza Ramstein din Germania, unde mâine dimineață pleacă un avion pentru a-i aduce și pe ei până mâine (sâmbătă - n.r.) la prânz acasă”, a prezicat politicianul.

Totodată, ministrul Apărării a subliniat că evacuarea a fost o misiune NATO, realizată în colaborare cu statele membre, iar Alianța a coordonat întregul plan, fiecare țară având responsabilitatea de a-și aduce propriul personal acasă.