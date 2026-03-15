Acum patru zile, CSAT și Parlamentul au aprobat cererea americanilor de a disloca, temporar, la noi în țară, echipamente și avioane de realimentare în aer. Cele trei aeronave au ajuns la Baza 90 transport aerian Otopeni.

Cele trei aeronave au ajuns pe rând la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. Este vorba despre tipul principal de avion cisternă folosit de armata americană, Boeing KC-135 Stratotanker, model care a intrat în funcție acum 70 de ani și este același tip de aeronavă care s-a prăbușit acum câteva zile în vestul Irakului. Are o dimensiune impresionantă și poate transporta peste 90 de tone de combustibil, dar și pasageri.

Și americanii au acum în jur de 400 de astfel de aeronave, cărora li se adaugă și un model mai modern, folosit doar de câțiva ani. În perioada următoare, chiar în zilele următoare, ne așteptăm ca și alte aparate să ajungă în România. Mare parte dintre avioanele-cisternă vor ajunge la Baza Mihail Kogălniceanu, dar în plus vor fi aduse de către armata americană și alte echipamente de comunicații satelitare, de supraveghere, cum ar fi dronele de supraveghere.

Aceste aeronave-cisternă îi ajută să prelungească durata misiunilor, pentru că realimentarea avioanelor sau bombardierelor se face în aer și, astfel, nu mai trebuie să aterizeze.

Mai mult, vor veni la noi în țară și 400-500 de militari americani, în plus față de cei aproximativ 1000 care se află deja dislocați pe teritoriul țării noastre.

Solicitarea de la armata americană a venit în urmă cu câteva zile, a fost aprobată miercuri de CSAT și apoi de către Parlament - fiind vorba despre o solicitare pentru 90 de zile.

Președintele Nicușor Dan a explicat că toate aceste echipamente vor fi doar defensive.