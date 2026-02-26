Radu Reziuc a fost dus în arestul poliției miercuri după-amiază.

Joi, el va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Măsurile vin la mai puțin de o lună de la sesizarea făcută de iubita acestuia.

La sfârșitul lunii ianuarie, femeia de 41 de ani s-a plâns la Poliție că le-ar fi bătut și sechestrat – într-o cabană a familiei – pe ea și pe fiica ei, de 19 ani.

Femeile au susținut că edilul le-ar fi amenințat cu moartea, ba chiar ar fi folosit un obiect ce părea a fi o armă, care însă nu a fost găsită la percheziții.

Autoritățile au emis atunci ordine de protecție provizorii. Iar câteva zile mai târziu, instanța l-a obligat pe Reziuc să poarte o brățară electronică timp de 12 luni.

Surse din anchetă spun că, în ultimele săptămâni, polițiștii au adunat mai multe probe, iar victimele au trecut inclusiv testul poligraf.

După reținerea primarului, PSD Suceava a anunțat suspendarea acestuia din partid, pentru un an.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava: „Bărbatul de 40 de ani a fost citat la sediul Poliției Orașului Salcea, după efectuarea demersurilor procedurale legale fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.”