„Monitorizăm primăriile de sector! Astăzi au raportat la comandamentul de iarnă cu ce efective intervin, muncitori/utilaje, dar şi cât antiderapant vor folosi operatorii de salubritate cu care au contract, pentru ninsoarea din seara aceasta”, a transmis, vineri seară, Primăria Capitalei.

Primăriile de sector raportează intervențiile

Potrivit datelor transmise de instituţia citată, se intervine astfel:

Sectorul 1 - 77 utilaje, 430 operatori manuali (130 persoane în tura de noapte 300 persoane în tura de zi) şi 1.630 tone material antiderapant;

Sectorul 2 - 67 de utilaje, 350 operatori manuali (100 persoane în tura de noapte, 250 persoane în tura de zi) şi 2.951 tone material antiderapant solid şi lichid;

Sectorul 3 - 30 de utilaje, 100 operatori manuali şi 1.200 tone material antiderapant solid;

Sectorul 4 - 71 de utilaje, 320 operatori manuali (70 persoane în tura de noapte, 250 persoane în tura de zi) şi 1.750 tone material antiderapant solid;

Sectorul 5 - 51 de utilaje, 200 operatori manuali (50 persoane în tura de noapte, cu posibilitatea de modificare/suplimentare a numărului de operatori pe schimburi, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, 150 persoane în tura de zi) şi 3.200 tone material antiderapant solid;

Sectorul 6 - 80 de utilaje, 313 operatori manuali (128 persoane în tura de noapte, 185 persoane în tura de zi) şi 2.125 tone material antiderapant.

„Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti verifică sectoarele pe teren. Daca din nou nu-şi fac treaba pentru comunitatile pe care le reprezintă, operatorii de salubritate l, aflaţi sub contract cu primăriile de sector vor fi din nou amendaţi”, a mai transmis Primăria Capitalei.