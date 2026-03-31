„Avem multe şantiere deschise în Bucureşti. Pentru prima dată după 1990, reabilităm 50 de kilometri de şină de tramvai, cu bani din fonduri nerambursabile. Inevitabil, pe perioada lucrărilor, este afectată circulaţia mijloacelor de transport în comun. Dar, pentru a veni în sprijinul călătorilor, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI a făcut reorganizări de rute, astfel încât să aveţi alternative pentru toate direcţiile posibile. Înainte de a pleca la drum, vă rugăm să consultaţi aplicaţia InfoTB!”, precizează Primăria Capitalei.

Unde au loc lucrări de reparație

Potrivit sursei citate, au loc lucrări pe Bd. 1 Decembrie 1918, Calea Şerban Vodă, strada Nerva Traian, Bd. Lacul Tei, Şoseaua Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Basarabia şi Calea Călăraşi, tronsonul dintre Şoseaua Mihai Bravu şi Hala Traian, cu menţinerea circulaţiei rutiere pe o singură bandă pe sens.

Traficul este restricţionat total pe Bd. Ferdinand şi pe străzile Traian, Maica Domnului, Reînvierii şi Turmelor.

Astfel, au fost suspendate liniile de tramvai: 17, 36, 19, 14, 55 şi troleibuzul 70, au fost modificate sau deviate liniile 69, 85, 97, 86, 101 şi au fost înfiinţate liniile 619, 627, 655, 619, 605 şi linia 4 de tramvai, precizează sursa citată.

Alternative de transport

Potrivit Primăriei Capitalei, călătorii din zona Bd. Lacul Tei, afectaţi de lucrările la liniile 17 şi 36, pot circula cu autobuzele 182 şi 282, apoi transfer în vehiculele liniilor 5 şi 605 sau pot folosi liniile 182, 243, 282, 290, cu transfer la tramvaiul 21.

Pentru suplinirea parţială a liniei 36, acolo unde restricţiile parţiale permit circulaţia vehiculelor în perioada şantierelor, a fost modificat traseul liniei 101, cu un parc suplimentat, menţinând legătura între zonele Obor şi Pantelimon.

Pentru cei care circulă de pe strada Traian înspre zona centrală şi Piaţa Iancului, până recent au avut la dispoziţie tramvaiele 14 şi 55, însă de când liniile au intrat în modernizare, a fost înfiinţată linia navetă 655, care face legătura între Piaţa Sf. Vineri şi Piaţa Iancului, pe arterele rămase disponibile: „Piaţa Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piaţa Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Sfânta Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”.

„Dacă mergeţi din centrul oraşului către Cartierul Pantelimon, puteţi utiliza linia 5. Aceasta asigură legătura cu zona centrală prin transfer în liniile 655 (Piaţa Sf. Vineri), 86 (Piaţa Romana), 21 (Piaţa Sf. Gheorghe), 66 (Piaţa Universităţii). De pe Şos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, aveţi ca alternativă de transport linia nou înfiinţată 290, care asigură o legătură directă între zona Şoselei Colentina (Pasaj Doamna Ghica) şi Complexul Băneasa, prin cartierele Colentina, Lacul Tei, Pipera, Aviaţiei şi Băneasa”, precizează Primăria Capitalei.

Potrivit aceleiaşi surse, lucrările de reabilitare a căilor de rulare pe Bd. 1 Decembrie 1918 impun restricţionarea totală a traficului, fapt care nu permite înfiinţarea unei linii navetă de autobuz.

„De aceea, recomandăm călătorilor să se deplaseze fie către bucla Faur, Bd. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia, de unde pot utiliza liniile 23, 27, 335, 311, 101, 69 (care a înglobat traseul liniei 70) şi 79, fie să utilizeze metroul, din staţiile Titan, Costin Georgian şi Republica”, explică aceeaşi sursă.

Ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căilor de rulare pe Calea Şerban Vodă şi Str. Nerva Traian, cetăţenii pot circula cu autobuzele liniei navetă 619, ce va funcţiona cu un parc suplimentat. Aceasta suplineşte linia 19, între Faur şi Şura Mare, iar pentru continuarea călătoriei spre capătul de linie Zetarilor se poate realiza transferul cu linia de tramvai 4 (Şura Mare – Zeţarilor).

În privinţa costului biletelor, Primăria Capitalei recomandă folosirea unui bilet de 90 de minute, timp în care pot fi schimbate oricâte mijloace de transport este nevoie.

„La călătoriile de 120 de minute, se poate utiliza atât transportul de suprafaţă, cât şi cel subteran. Mai aveţi opţiunea de abonament integrat pentru toate liniile de metrou şi cele de suprafaţă”, mai arată Primăria Capitalei.