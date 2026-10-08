Racla sfintei a fost scoasă din catedrală și așezată în baldachinul din curte. Timp de o săptămână, sute de mii de oameni sunt așteptați să treacă pe la raclă. Deja peste 15.000 de persoane s-au închinat până acum.

Mii de credincioși stau la coadă încă de miercuri-noapte, pe străzile din jurul Catedralei Mitropolitane. Mulți au rostit rugăciuni la lumina lanternei. Joi, racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva a fost scoasă în procesiune, împreună cu cele ale Sfântului Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria.

Primii care s-au închinat au așteptat 24 de ore la rând.

Femeie: „Am reușit acum, bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi, de copii și de dumneavoastră!”

Femeie: „Eram bolnavă rău, mă pregătisem de moarte, nu puteam să mai mănânc nici măcar jumătate de biscuit și acum am venit cu dragoste să-i mulțumesc, m-a salvat.”

121 de autocare au ajuns din Voluntari, județul Ilfov. Coada de credincioși crește de la o oră la alta.

Corespondent Știrile ProTV: „Acești pelerini care tocmai s-au așezat la coadă vor ajunge la raclă peste 6 ore. Rândul se întinde pe mai bine de 5 kilometri.”

Cu gândul la cei dragi, mulți au cumpărat iconițe sau batiste cu care au trecut pe la raclă.

Lucian Apopei, director de comunicare Mitropolia Moldovei și Bucovinei: „Să aibă răbdare, pentru că fiecare pas al lor este numărat și văzut de bunul Dumnezeu. Ei rostesc aici rugăciuni, spun unele lucruri pe care n-au cui să le spună.”

Peste 40 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unii dintre ei au ajuns la spital. Un bărbat este în stare critică.

Corespondent Știrile ProTV: „În acest moment, sunt aproximativ 10.000 de pelerini la rândul care duce spre racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Timpul de așteptare este de 6 ore. Mulți vin să se roage mai ales pentru cei dragi rămași acasă, convinși că Sfânta le va aduce alinare celor bolnavi. Între timp, CFR Călători a anunțat că suplimentează numărul de trenuri care merg spre Iași sau care pleacă din capitala Moldovei, în perioada 8-15 octombrie. La sfârșitul săptămânii, va avea loc procesiunea Calea Sfinților. Moaștele Cuvioasei Parascheva vor fi purtate pe străzile din centrul orașului. Pelerinajul se va încheia pe 14 octombrie, când este Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.”