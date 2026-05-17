Alexandra ne-a reprezentat țara cu melodia „Choke Me”. Competiția a fost adjudecată de reprezentanta Bulgariei, a cărei piesă a fost produsă de un român.

Alexandra urcă pe podiumul Eurovision

În aplauzele fanilor și ale familiei, așa s-a întors în țară Alexandra Căpitănescu, după ce a câștigat locul trei la Eurovision alături de trupa ei.

Alexandra le-a mulțumit celor care au susținut-o, imediat ce a aflat că a obținut locul trei la Eurovision.

„Noi am făcut asta. Noi toți am făcut asta!! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această noapte!”, a scris artista pe pagina ei de Instagram.

Telespectatori din toată lumea i-au acordat Alexandrei Căpitănescu 232 de puncte și au urcat-o astfel pe podium.

Suplimentar, România a primit încă 64 de puncte de la jurații celor 25 de țări participante. În total, 292. Astfel, am ajuns pe 3, după Bulgaria și Israel.

România a strâns puncte din voturi

Piesa „Choke Me” a electrizat publicul, care a cântat vers cu vers alături de formație.

Mulți români au fost însă dezamăgiți de punctajul oferit de Moldova - numai 3 puncte din partea juriului de specialitate, chiar dacă publicul a acordat maximum de 12 puncte.

Prezentatoarea televiziunii de stat de la Chișinău s-a declarat șocată

„Voi glumiți? Eu asta trebuie să prezint? Cum să mă uit în fața camerei și să zic că România are doar 3 puncte, când a avut o melodie așa bună?”, a declarat prezentatoarea televiziunii de stat de la Chișinău.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în 2023, când, la 19 ani, a câștigat „Vocea României”. A făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, care i-a transmis felicitări după performanța de la Eurovision.

Câștigătoarea Eurovision de anul acesta a fost Bulgaria, cu 516 puncte.

Piesa „Bangaranga”, cântată de Dara, a fost în topul preferințelor.

Unul dintre producătorii și compozitorii melodiei este român și a fost alături de delegația Bulgariei la Eurovision.