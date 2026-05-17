Era fiul vice-primarului unei comune din Prundu Bârgăului și pornise în plimbare cu prietenii pe un teren accidentat pentru a pregăti traseul unei competiții.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut la poalele Vârfului Heniu Mare din Munții Bârgăului. Localnicii spun că zona este foarte periculoasă pentru că este plină de prăpăstii. În plus, în aceste zile, riscurile erau și mai mari pentru că a plouat torențial. Potrivit martorilor, tânărul stătea în apropiere și știa bine locurile. Așa că a plecat cu încă cinci motocicliști pentru a pregăti traseul pentru o competiție enduro care urma să aibă loc la finalul lunii.

La un moment dat, motociclistul ar fi făcut o manevră greșită și a căzut, cu tot cu vehiculul pe două roți într-o râpă adâncă. Tânărul, care este băiatul viceprimarului comunei Prundul Bârgăului tocmai împlinise 19 ani în aprilie și era elev la liceul din localitate. Vestea morții lui a șocat toată comunitatea.

Localnic: „A căzut în răpă acolo. L-am văzut când au trecut în sus. Au fost vreo 4-5."

Localnic: „S-au dus să traseze pe unde merg motocicliștii. E rău de tot, stânci, dacă nu ești atent…"

Speriați, cei care îl însoțeau au sunat imediat la 112. Pentru că zona este greu accesibilă, salvatorii au fost nevoiți să înainteze pe jos. La fața locului a ajuns și o echipă de terapie intensivă mobilă.

Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: „A fost găsită în stop cardiorespirator, echipajele au început imediat manevrele de resuscitare."

Băiatul, spun surse din anchetă, s-ar fi lovit puternic la cap și nu a putut fi salvat. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost transportat, până la autospecială, pe o targă, cu ajutorul unui sistem de scripeți.

Mircea Baciu, șef Salvamont Bistrița-Năsăud: „Zona fiind foarte accidentată, coborârea s-a făcut cu manevrele specifice de asigurări în corzi, cu dizpozitive de lansare."

Instructorii auto spun că aceste trasee periculoase ar trebui parcurse cu atenție. Dincolo de geografia locului și condițiile meteo -așa cum a fost cazul acum- pot crește gradul de dificultate al probei.

Andreei Potra, specialist în conducere defensivă: „Fie că sunt bucăți de lemn aruncate pe traseu, sunt gropi ascunse, sunt alunecări de pământ care ne aruncă într-o direcție și nu mai putem controla, o luăm la vale. O regulă generală e să respectăm recunoașterea traseului, să mergem mai încet și să verificăm tot ce nu pare sigur."

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.