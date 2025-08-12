Jandarmi înarmați fotografiați la metrou. Jandarmeria Română: „Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”

Jandarmeria Română a făcut marți câteva precizări referitoare la o serie de fotografii cu jandarmi echipați în stațiile de metrou, care au stârnit reacții în rândul călătorilor.

Reprezentanții Jandarmeriei transmit un mesaj clar: prezența acestora are un caracter strict preventiv și face parte din misiunile zilnice de asigurare a siguranței publice.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță. „Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – suntem întrebați”, se arată într-o postare pe Facebook a Jandarmeriei Române.

Jandarmii aparțin Brigăzii Speciale de Intervenție și poartă echipamentul standard al acestei structuri, menit să îi protejeze în eventualitatea unor situații dificile.

Astfel, călătorii sunt încurajați să privească această prezență ca pe un semn de protecție și nu de alarmă.

„Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri. Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, se mai arată în postare.

