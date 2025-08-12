Jandarmi înarmați fotografiați la metrou. Jandarmeria Română: „Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”

Stiri actuale
12-08-2025 | 16:46
jandarmi
Facebook

Jandarmeria Română a făcut marți câteva precizări referitoare la o serie de fotografii cu jandarmi echipați în stațiile de metrou, care au stârnit reacții în rândul călătorilor.

autor
Mihaela Ivăncică

Reprezentanții Jandarmeriei transmit un mesaj clar: prezența acestora are un caracter strict preventiv și face parte din misiunile zilnice de asigurare a siguranței publice.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță. „Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – suntem întrebați”, se arată într-o postare pe Facebook a Jandarmeriei Române.

Jandarmii aparțin Brigăzii Speciale de Intervenție și poartă echipamentul standard al acestei structuri, menit să îi protejeze în eventualitatea unor situații dificile.

Astfel, călătorii sunt încurajați să privească această prezență ca pe un semn de protecție și nu de alarmă.

Citește și
fake news
Tentativă de manipulare pe TikTok: Falsă conspirație despre soldați francezi în uniforme de jandarmi români

„Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri. Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, se mai arată în postare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: jandarmi, jandarmeria română,

Dată publicare: 12-08-2025 16:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Unul dintre șefii companiei care livrează muniție pentru Poliție și Jandarmerie, reținut. Ce acuzații grave i se aduc
Stiri Justitie
Unul dintre șefii companiei care livrează muniție pentru Poliție și Jandarmerie, reținut. Ce acuzații grave i se aduc

Procurorii l-au reținut aseară pe unul dintre cei doi oameni de afaceri implicați în livrările de arme pentru poliție, jandarmerie și armată. Dinu Solojan este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Tentativă de manipulare pe TikTok: Falsă conspirație despre soldați francezi în uniforme de jandarmi români
Stiri actuale
Tentativă de manipulare pe TikTok: Falsă conspirație despre soldați francezi în uniforme de jandarmi români

Pe 18 mai, în ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, a fost semnalată o tentativă periculoasă de manipulare în mediul online. Un cont de TikTok a publicat un material video cu titlul: „Soldați francezi în România în haine de jandarmerie română”.

Ce a pățit o persoană care a ridicat o dronă în timpul paradei militare de Ziua Națională de la Alba Iulia
Stiri actuale
Ce a pățit o persoană care a ridicat o dronă în timpul paradei militare de Ziua Națională de la Alba Iulia

O persoană care a folosit o dronă în timpul paradei militare de Ziua Naţională de la Alba Iulia a fost sancţionată de Jandarmerie cu o amendă 2.000 de lei.

Măsuri speciale de securitate luate de SRI la sinagogile din București, după alerta Ambasadei SUA. ”Ne simțim în siguranță”
Stiri actuale
Măsuri speciale de securitate luate de SRI la sinagogile din București, după alerta Ambasadei SUA. ”Ne simțim în siguranță”

Măsuri sporite de securitate au fost luate în ultimele ore de Brigada Antiteroristă și Jandarmerie la sinagogile din Capitală.

Premierul Ciolacu nu vrea „pistolari” la Fisc. În caz de urgență, agenții ANAF trebuie să sune la Jandarmerie sau Poliție
Stiri Economice
Premierul Ciolacu nu vrea „pistolari” la Fisc. În caz de urgență, agenții ANAF trebuie să sune la Jandarmerie sau Poliție

Inspectorii ANAF antifraudă nu vor purta pistoale, așa cum a anunțat recent ministrul Finanțelor.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12