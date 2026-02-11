Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili
Președintele Comisiei SIE cere demisia lui Radu Oprea după ce a comparat reducerea de posturi cu Auschwitz

Președintele Comisiei SIE din Parlamentul României cere demisia lui Radu Oprea, după ce acesta a declarat pentru HotNews că „oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, în contextul discuțiilor despre reducerea posturilor din aparatul guvernamental.

Ioana Andreescu

Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a făcut afirmația într-un interviu acordat HotNews, unde a fost întrebat ce tăieri de posturi a realizat anul trecut la nivelul Secretariatului General al Guvernului. În declarațiile pentru HotNews, Oprea a spus că nu lucrează „pe statistică” și că „oamenii nu sunt costuri”, susținând că nu are „mentalitate de stăpân de sclavi”.

Tot pentru HotNews, Radu Oprea a explicat că nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului, argumentând că implementarea prin ordonanță de urgență, așa cum ar fi propus șeful Cancelariei, Mihai Jurca, ar fi contrară legii.

I se cere demisia

Pe Facebook, președintele Comisiei SIE, deputatul PNL Alexandru Muraru, a catalogat declarația drept „un exces grav de ignoranță” și a susținut că asocierea reducerii unor posturi administrative cu Auschwitz reprezintă o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului, cerând demisia lui Radu Oprea.

„Într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ.

A devenit un obicei frecvent ca politiceni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimile Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia.

Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece.

Să compari o reducere administrativă minoră, în raport cu aparatul umflat al statului, cu cel mai mare genocid din istoria modernă, cu milioane de victime arse în crematorii naziste, este o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului și o manipulare grosolană pentru a bloca orice reformă.

Dar nu e doar o declarație ticăloasă, pentru că Radu Oprea blochează din vara anului trecut semnarea proiectelor de reformă a administrației publice.

În timp ce Oprea refuză să semneze tăierea de posturi în structura guvernamentală, opinia publică se miră de ce măsurile premierului Ilie Bolojan afectează doar cetățenii, dar nu se văd reforme reale în aparatul de stat.

De ce? Pentru că PSD blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile încă din față. E o mascaradă clasică, în care pesediștii fac zgomot când vine vorba de bugetari sau pensii speciale, dar apără cu dinții posturile și cheltuielile inutile din aparat. Asta în timp ce ieri, premierul Bolojan a anunțat o reducere totală a cheltuielilor cu 9.968.676 lei, adică -23,7% față de anul precedent. Asta înseamnă disciplină bugetară reală, nu vorbe goale”, a scris Radu Oprea.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falexmuraru2020%2Fposts%2Fpfbid02W5UtsCnwNkwTeC5MtgztEvL3NNeAfrz4vryc6q9f7LuN4WrJu9xpu7jQqgYTYjTNl&show_text=true&width=500" width="500" height="694" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

Sportivele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat, miercuri, pe locul 9 în proba de sanie dublu feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Deputați ai Partidului Republican al Poporului (CHP, opoziție) și ai Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP, aflat la putere) s-au încăierat în Parlament, în timpul ceremoniei de depunere a jurământului de către noul ministru al Justiției, Akin Gurlek.

Statul colectează tot mai greu datoriile de la companii. În total, restanțele se apropie de 78 de miliarde de lei, potrivit unei analize care arată că suma a crescut anul trecut. Dintre companiile de pe „lista neagră”, multe sunt de stat.

Medicii din cadrul Federaţiei SANITAS consideră că orice tentativă de a transforma studiile medicale finanțate de la buget într-o obligație de muncă după absolvire este inacceptabilă.

În doi ani, Dunărea s-ar putea transforma într-o veritabilă „autostradă albastră”. 

