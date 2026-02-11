Președintele Comisiei SIE cere demisia lui Radu Oprea după ce a comparat reducerea de posturi cu Auschwitz

Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a făcut afirmația într-un interviu acordat HotNews, unde a fost întrebat ce tăieri de posturi a realizat anul trecut la nivelul Secretariatului General al Guvernului. În declarațiile pentru HotNews, Oprea a spus că nu lucrează „pe statistică” și că „oamenii nu sunt costuri”, susținând că nu are „mentalitate de stăpân de sclavi”.

Tot pentru HotNews, Radu Oprea a explicat că nu a semnat reducerea cu 40% a posturilor din Cancelaria premierului, argumentând că implementarea prin ordonanță de urgență, așa cum ar fi propus șeful Cancelariei, Mihai Jurca, ar fi contrară legii.

I se cere demisia

Pe Facebook, președintele Comisiei SIE, deputatul PNL Alexandru Muraru, a catalogat declarația drept „un exces grav de ignoranță” și a susținut că asocierea reducerii unor posturi administrative cu Auschwitz reprezintă o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului, cerând demisia lui Radu Oprea.

„Într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ.

A devenit un obicei frecvent ca politiceni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimile Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia.

Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece.

Să compari o reducere administrativă minoră, în raport cu aparatul umflat al statului, cu cel mai mare genocid din istoria modernă, cu milioane de victime arse în crematorii naziste, este o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului și o manipulare grosolană pentru a bloca orice reformă.

Dar nu e doar o declarație ticăloasă, pentru că Radu Oprea blochează din vara anului trecut semnarea proiectelor de reformă a administrației publice.

În timp ce Oprea refuză să semneze tăierea de posturi în structura guvernamentală, opinia publică se miră de ce măsurile premierului Ilie Bolojan afectează doar cetățenii, dar nu se văd reforme reale în aparatul de stat.

De ce? Pentru că PSD blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile încă din față. E o mascaradă clasică, în care pesediștii fac zgomot când vine vorba de bugetari sau pensii speciale, dar apără cu dinții posturile și cheltuielile inutile din aparat. Asta în timp ce ieri, premierul Bolojan a anunțat o reducere totală a cheltuielilor cu 9.968.676 lei, adică -23,7% față de anul precedent. Asta înseamnă disciplină bugetară reală, nu vorbe goale”, a scris Radu Oprea.