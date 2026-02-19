Fondurile vor fi disponibile, indiferent de apartenența politică a primarilor, și nu reprezintă un factor politic, ci o investiție pe termen lung pentru dezvoltarea comunităților.

Scopul inițiativei este de a ajuta comunele să realizeze proiecte importante, cum ar fi infrastructura, apă, canalizare și modernizarea școlilor, fiindcă multe au bugete reduse și întâmpină dificultăți financiare.

Alfred Simonis subliniază că CJ Timiș nu obligă comunele să fuzioneze, ci le oferă posibilitatea de a alege liber.

El îndeamnă și Guvernul să creeze un fond național pe aceleași principii, având în vedere eficiența administrativă.

Sprijin financiar pentru comunele care aleg să fuzioneze

„Vrem să înființăm un fond județean care să susțină comunele care aleg să se unească. Concret, dacă două sau trei comune decid de bunăvoie să fuzioneze, vor primi, printr-un parteneriat financiar de la Consiliul Județean, între 10 milioane și 20 de milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori. Banii vor fi acordați indiferent de culoarea politică a primarilor. Nu este un factor politic, ci o investiție pe termen lung, prin care comunitățile pot face mai repede ceea ce oricum trebuie făcut: drumuri, apă, canalizare, gaz, modernizarea școlilor și alte proiecte esențiale pentru dezvoltare. Astăzi, o comună mică are un buget redus. Multe dintre ele au deja probleme serioase financiare, iar accesul la finanțări devine din ce în ce mai dificil. De aceea, noi venim cu această soluție pentru a încuraja comunele să fuzioneze”, transmite Alfred Simonis, într-o postare pe Facebook.

Apel către Guvern pentru un fond național

Liderul administrației timișene subliniază că primăriile nu sunt obligate să ia măsura comasării și nu există termene, dar, mai devreme sau mai târziu, reforma va veni.

„Nu obligăm pe nimeni, nu impunem nimic, nu venim cu termene-limită. Decizia aparține exclusiv comunităților. Până acum s-a vorbit despre reformă administrativă, despre comasare, dar totul a rămas la nivel de idee, fără vreo inițiativă concretă. Noi propunem un parteneriat financiar și o viziune clară de dezvoltare. Mai mult, îndemnăm Guvernul să instituie un fond național care să funcționeze pe aceleași principii, iar sumele care vor fi acordate pentru comasare se vor recupera, pe de o parte, prin reducerea cheltuielilor administrative, mai puține funcții de conducere, mai puține structuri paralele și, pe de altă parte, printr-o utilizare mai eficientă a banilor pentru investiții. Reforma nu trebuie făcută cu forța, dar nici nu poate fi amânată la nesfârșit. Iar pentru aceasta, noi, la Consiliul Județean Timiș, venim cu o propunere reală. Reforma începe în Timiș”, mai arată Alfred Simonis.

Județul Timiș are peste 90 de comune.