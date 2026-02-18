Premierul a arătat că, după modelul magistraţilor, o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, conform News.ro, despre cumulul pensie-salariu la stat că acest proiect este pregătit.

Premierul a anunțat adoptarea proiectului

„Avem acest proiect pregătit şi în zilele următoare îl veţi vedea adoptat de guvern. După modelul care se aplică la magistraţi, în condiţiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a spus premierul.

Despre riscul unei respingeri a proiectului la CCR, Bolojan a precizat că, dacă este valabil actualul sistem pentru magistraţi, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil şi pentru celelalte categorii.

Bolojan a explicat aplicarea proiectului și riscurile

„Trebuie să discutăm din nou foarte deschis. În condiţiile în care se constată că într-un minister sau în orice autoritate centrală, de exemplu, există în urma unui audit mai mulţi oameni decât este necesar, mi se pare că, din punct de vedere social, din punct de vedere al stabilităţii în instituţie, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul şi cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem şi în felul acesta ar fi un lucru şi din punct de vedere social mult mai echitabil, în afară de analizele economice”, a menţionat premierul.