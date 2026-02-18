Însă nu este vorba despre un acord de finanţare, ci despre unul axat pe politici economice. Potrivit lui Isărescu, specialiştii FMI au recomandat o corecţie fiscală bazată pe impozitul progresiv, nu pe majorarea TVA.

Întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul ca România să ajungă la un acord cu FMI, Mugur Isărescu a respins această interpretare, subliniind că relaţia cu Fondul este una constantă şi de consultare.

„Avem un acord aproape permanent cu FMI. Am citit ce se spune prin presă şi trebuie să vă spun că şi în 2025 am avut două vizite ale.... Acord, nu de finanţare, şi am să vă spun de ce nu avem acord de finanţare, ci un acord de politici. Deci ne-au sugerat anumite politici. Au şi ieşit aici, în faţa dumneavoastră. (...) Ei sugerau o corecţie fiscală, având în centru nu majorarea TVA-ului, ci un impozit progresiv. Dar mă opresc aici că s-a ajuns la altă soluţie, asta ar mai trebui să mai discutăm acum, să mai o luăm de la capăt cu pachetul fiscal. Deci acord cu Fondul este aproape permanent”, a declarat guvernatorul BNR.

Isărescu a explicat şi motivele pentru care România nu are nevoie de un acord de finanţare cu FMI, precizând că situaţia economică actuală nu impune o astfel de soluţie.

„Fondul vine şi te ajută dacă nu ai rezerve sau nu ai acces la pieţele de capital. Nu este cazul. România încă are acces deschis la pieţele de capital”, a afirmat guvernatorul, adăugând că ţara dispune şi de rezerve financiare.

În acelaşi context, Mugur Isărescu a anunţat că reprezentanţii FMI sunt aşteptaţi din nou în România în perioada următoare.

„Îi spunem bine aţi venit, probabil prin primăvară, aşa. Apoi vin în faţa dumneavoastră şi o să-şi dea cu părerea despre ce se întâmplă în România”, a mai spus guvernatorul BNR.