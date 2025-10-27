Premieră istorică pentru şahul românesc: ACS SuperChess România devine campioană europeană la Rodos

Preşedintele Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu, afirmă că victoria obţinută de ACS SuperChess România la Rodos reprezintă o premieră absolută în istoria şahului românesc de club.

Este pentru prima dată când un club din România devine campion european la secţiunea Open (masculină), ridicând astfel şahul românesc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental.

Cupa Europeană a Cluburilor (European Chess Club Cup) este echivalentul Ligii Campionilor în şah, o competiţie anuală de elită rezervată cluburilor campioane şi de top din întreaga Europă.

Turneul se desfăşoară sub egida Uniunii Europene de Şah (ECU) în sistem elveţian, pe parcursul a şapte runde, şi cuprinde două secţiuni: Open (masculin, unde fiecare echipă aliniază 6 jucători) şi feminină (4 jucătoare per echipă).

Prima ediţie oficială a avut loc în anii ’70, iar din 1996 se organizează şi competiţia feminină. De-a lungul anilor, Cupa Cluburilor a adunat la start formaţiile de top din marile campionate naţionale, care şi-au putut întări loturile cu mari maeştri internaţionali, generând echipe „galactice” comparabile cu selecţionatele mondiale.

Ediţia 2025 a stabilit un record de participare, semn al popularităţii crescânde a competiţiei. Nu mai puţin de 791 de jucători din 59 de ţări (dintre care 111 mari maeştri internaţionali şi 10 mari maestre) au luat parte la turneul găzduit între 19 şi 25 octombrie în insula Rhodos. Secţiunea Open a numărat 102 echipe, iar cea feminină 20 de echipe, un tablou competiţional foarte puternic. La start s-au aflat numeroşi şahişti de elită – patru jucători din top 10 mondial masculin (inclusiv noul campion mondial, indianul Gukesh Dommaraju) şi trei dintre primele 10 jucătoare ale lumii la feminin. Nume sonore precum Gukesh, Anish Giri, Vincent Keymer, Nihal Sarin, Richard Rapport, Wei Yi, Parham Maghsoodloo sau Shakhriyar Mamedyarov au evoluat în această competiţie, ridicând nivelul şi prestigiul turneului.

Ediţia 2025: reprezentare românească şi echipe de top

În 2025, România a fost reprezentată de clubul A.C.S. SuperChess, care a înscris o echipă în competiţia Open/Masculin şi una în competiţia feminină. Este o realizare deosebită în sine faptul că un club românesc a avut prezenţă în ambele secţiuni ale Cupei Europene, având în vedere că multe formaţii participante sunt consorţii internaţionale de jucători de top. De altfel, fiecare echipă participantă reuneşte şahişti de elită din mai multe ţări, într-un spirit de colaborare internaţională, astfel încât prezenţa unor români în echipele de bază este remarcabilă pentru şahul autohton, spune Vlad Ardeleanu, într-un material pe www.vladardeleanu.ro..

Echipa Open SuperChess (masculină) a fost condusă de antrenorul GM Ivan Sokolov şi a aliniat o componenţă impresionantă, cu jucători de talie mondială pe fiecare tablă. Lotul campion a fost următorul:

GM Gukesh Dommaraju (India) – campion mondial en-titre şi unul dintre cei mai valoroşi tineri şahişti ai lumii

GM Jorden van Foreest (Ţările de Jos) – fost campion al turneului Tata Steel Chess (Wijk aan Zee)

GM Parham Maghsoodloo (Iran) – campion mondial de juniori în 2018

GM Alexey Sarana (Serbia) – unul dintre cei mai puternici mari maeştri ruşi transferaţi sub alt steag, campion european individual 2023 (sub federaţie neutră)

GM Bogdan-Daniel Deac (România) – cel mai bine clasat şahist român la ora actuală, membru de bază al echipei naţionale

GM Daniel Dardha (Belgia) – mare maestru la doar 16 ani şi campion naţional al Belgiei

GM Constantin Lupulescu (România) – multiplu campion naţional al României şi veteran al lotului olimpic

Echipa feminină SuperChess, antrenată de GM Alexander Motylev, a avut la rândul ei o componenţă redutabilă: IM Irina Bulmaga (România) – vicecampioană europeană en-titre, GM Nino Batsiashvili (Georgia) – vicecampioană europeană 2015, IM Dinara Wagner (Germania), IM Ulviyya Fataliyeva (Azerbaidjan) – campioană europeană 2024 şi IM Marsel Efroimski (Israel). Fetele de la SuperChess au încheiat competiţia la egalitate de puncte pe locurile 3–5; au ocupat finalmente locul 4, ratând de puţin medalia de bronz din cauza departajării nefavorabile. Chiar şi fără podium, evoluţia echipei feminine (campioană europeană în 2023) confirmă valoarea clubului şi contribuţia sa la şahul românesc, conform lui Vlad Ardeleanu.

Drumul către titlu: 7 meciuri, 7 victorii

Performanţa echipei masculine SuperChess în turneul de la Rodos a fost una de excepţie, băieţii reuşind să câştige toate cele 7 meciuri disputate. Parcursul lor triumfal a inclus victorii împotriva unor adversari de calibru, precum puternica formaţie Alkaloid (campioana Macedoniei de Nord, care avea în componenţă mari maeştri de top din Asia şi Europa) sau echipa cehă Novy Bor (câştigătoarea ediţiei precedente, 2024) – rivali tradiţionali în lupta pentru medalii. Înaintea rundei finale, SuperChess se afla pe primul loc, având maximum de puncte de meci (12) şi un avans de 1 punct faţă de următoarea clasată, echipa maghiară Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa. Ultimul act al competiţiei a adus, aşadar, un duel direct între SuperChess (România) şi Nagykanizsa (Ungaria) pentru titlu.

Meciul decisiv a fost foarte intens, însă campionii României aveau nevoie doar de o remiză la puncte de meci pentru a-şi asigura trofeul. În ciuda acestei situaţii favorabile, SuperChess a abordat confruntarea cu ambiţie şi a obţinut victoria cu 3,5–2,5 împotriva echipei din Nagykanizsa. Această ultimă victorie a consfinţit scorul perfect de 14 puncte din 14 posibile în clasamentul final (2 puncte pentru fiecare meci câştigat), o realizare rar întâlnită la un asemenea nivel. Pe locurile următoare ale podiumului s-au clasat Alkaloid (Macedonia de Nord) şi Novy Bor (Cehia), ambele cu câte 12 puncte, departajate de coeficienţii de tie-break în favoarea macedonenilor (medalie de argint pentru Alkaloid, bronz pentru Novy Bor).

Dominarea echipei SuperChess nu s-a manifestat doar la nivel colectiv, ci şi individual. Mai mulţi componenţi ai lotului au obţinut medalii pe tabelă pentru performanţele personale de excepţie: Gukesh a fost cel mai bun jucător de pe masa 1 (rating performance 2927) şi a luat medalia de aur la prima masă, Parham Maghsoodloo a luat bronzul la masa 3, iar Alexey Sarana, Bogdan-D. Deac şi Daniel Dardha au cucerit fiecare medalia de argint la mesele 4, 5 respectiv 6. Aceste distincţii reflectă forţa pe fiecare tablou a echipei campioane şi aportul fiecărui jucător la succesul final.

