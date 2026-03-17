Copila, aflată în grija statului, le-a spus magistraților că ea ar fi acceptat căsătoria, în numele iubirii, dar judecătorii au considerat că nu are maturitatea necesară pentru o astfel de decizie.

Acțiunea în instanță a fost deschisă în octombrie anul trecut de cel care susține că este iubitul copilei de 16 ani, un tânăr de 32 de ani. El a motivat cererea către magistrați pe baza relației de iubire pe care o are cu tânăra ocrotită într-un centru al Protecției Copilului Iași.

Chemată la audieri, minora a declarat că își dorește să se căsătorească cu bărbatul. Chiar și așa, instanța nu a autorizat căsătoria, precizând că o relație de iubire nu este un argument suficient pentru ca un copil să își asume o astfel de decizie.

Instanța consideră că o relație de iubire nu poate fi considerată un argument suficient pentru ca un minor de 16 ani să își asume o decizie atât de importantă. La această vârstă, minorul nu a dobândit maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin implicațiile unei astfel de decizii.

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt Protecția Copilului Iași: „S-a declinat respingerea căsătoriei, asistentul social care a mers împreună cu copilul a menționat faptul că lasă la atitudinea instanței pronunțarea cu privire la acceptarea sau neacceptarea deciziei de căsătorie.”

Minora a intrat într-un program de consiliere

Fata a intrat acum într-un program de consiliere, susțin cei de la Protecția Copilului, în care i se explică inclusiv responsabilitatea deciziei de a se căsători.

Mircea Popovici, psiholog clinician, expert tehnic judiciar: „O persoană de 16 ani nu are capacitatea de a lua decizii, care au implicații pe viitor, capacitatea de gândire logică se îndeplinește după vârsta de 16 ani este o vârstă în care adolescenții sunt în situația în care mai au de făcut studii, ar putea să învețe o meserie, să poată accesa piața muncii și să aibă o situație financiară și socială independentă.”

Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Anul trecut, la Iași au fost 4 procese prin care bărbați adulți au cerut judecătoriei să se căsătorească cu fete minore. Toate au fost aprobate, dar asta pentru că fetele fie erau însărcinate, fie deja aveau copii cu respectivii parteneri.