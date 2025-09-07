Predă Fizica la 80 de ani, după 56 de ani de activitate. Profesorul Ioan Brânzan începe un nou an

Profesorul Ioan Brânzan
Profesorul de fizică Ioan Brânzan de la Liceul German Sebeș este unul dintre cei mai vechi cadre didactice în activitate din România.

Cu o carieră neîntreruptă de peste cinci decenii, octogenarul continuă să predea într-un context în care fizicienii sunt tot mai greu de găsit.

Un profesor de fizică în vârstă de 80 de ani începe luni un nou an de muncă la Liceul German Sebeș, marcând o carieră excepțională de peste cinci decenii în învățământul românesc. Ioan Brânzan, cu 56 de ani de activitate neîntreruptă la catedră, reprezintă o raritate în sistemul educațional actual, transmite news.ro.

O carieră construită în serviciul educației

„56 de ani de muncă neîntreruptă la catedră reprezintă cartea de vizită a profesorului Ioan Brânzan de la Liceul German Sebeș, unul dintre cei mai vechi profesori în activitate din România. Absolvent al Universității din București, specializarea Fizică-Chimie, domnia sa și-a legat destinele de școala românească din județele Hunedoara și Alba", scrie duminică ziarulunirea.ro, preluat de news.ro.

Profesorul Brânzan a demonstrat o dedicare remarcabilă față de meseria sa, continuând activitatea la catedră și după momentul pensionării. Această decizie vine în contextul în care, de mulți ani, în specializarea sa sunt dificil de găsit cadre didactice calificate.

Impactul asupra generațiilor de elevi

De-a lungul carierei sale impresionante, profesorul Ioan Brânzan a format numeroși absolvenți care și-au construit ulterior cariere de succes. Unii dintre elevii pe care i-a pregătit sunt acum profesori universitari, medici și ingineri, demonstrând calitatea procesului educațional la care au fost supuși.

Activitatea didactică a profesorului Brânzan s-a extins de-a lungul timpului cu preocupări în domeniul cercetării și al îmbunătățirii infrastructurii educaționale.

„Activitatea la catedră a fost dublată de cea de cercetare (domnul profesor Brânzan fiind autorul unei culegeri de probleme de fizică, rezultat al unei munci de peste 16 ani), dar și de cea de îmbogățire a bazei logistice a școlilor pe care le-a slujit (de exemplu, domnul profesor Brânzan a donat cărți pentru Biblioteca Colegiului Național „Lucian Blaga" Sebeș în valoare de peste 20.000 de euro)".

