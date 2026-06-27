Pilotul a reușit să se catapulteze și este în afara oricărui pericol, primind îngrijiri medicale, potrivit primelor informații oficiale, arată Agerpres.

Prăbușirea a avut loc pe fondul unui atac masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei, în noaptea precedentă. Forțele aeriene ucrainene au raportat că au interceptat peste 100 de vehicule aeriene fără pilot în diferite regiuni ale țării, iar avioanele MiG-29 sunt utilizate frecvent pentru a doborî dronele rusești.

Cauza exactă a accidentului nu este încă cunoscută, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs prăbușirea.

Anchetatorii analizează mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei defecțiuni tehnice sau a unei lovituri din partea apărării antiaeriene inamice, deși nu au fost furnizate detalii suplimentare.

Regiunea Poltava, situată în centrul Ucrainei, a fost vizată în ultimele săptămâni de atacuri cu drone și rachete rusești, dar acesta este primul incident de acest fel care implică un avion de luptă ucrainean în zonă. Armata ucraineană nu a confirmat dacă aeronava prăbușită participa la o misiune de interceptare a dronelor în momentul incidentului.