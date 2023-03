Guvernul slovac a decis să trimită avioane de vânătoare MIG-29 în Ucraina. Anunțul vine la o zi după decizia Poloniei

Anunțul Slovaciei vine la doar o zi, după ce Polonia a decis să trimită Ucrainei patru avioane MIG-29.

Reuters relatează că flota de 11 avioane MIG-29 a fost retrasă vara trecută, iar cele mai multe dintre ele nu mai sunt în stare operațională, scrie The Guardian.

Slovacia şi-a manifestat, în urmă cu ceva timp, disponibilitatea de a dona Ucrainei întreaga sa flotă de 11 avioane de acelaşi tip şi pe care le-a scos din exploatare, scrie Agerpres.

BREAKING:

The Slovak government just decided to send Slovakia’s all 13 MiG-29 fighter jets to Ukraine!

???????????????? pic.twitter.com/nukmQd5Pml