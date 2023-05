Polonia a oferit Ucrainei aproape toate avioanele sale MiG-29, dar nu este pregătită să furnizeze Kievului aeronave F-16

"Am donat Ucrainei cantități fără precedent de armament. Am transferat mai mult de 300 de tancuri. Am transferat deja aproape toate avioanele MiG-29. Am transferat o mare parte din acest armament pentru miliarde de dolari", a declarat Duda la sosirea sa la cel de-al patrulea summit al șefilor de stat și de guvern din cadrul Consiliului Europei de la Reykjavik.

La începutul acestui an, Polonia a devenit prima țară NATO care a decis să livreze avioane de luptă Ucrainei, dar a insistat că nu va trimite toate cele 28 de MiG-29 ale sale la Kiev, relatează agenția de presă Baha.

Liderul Poloniei: „Trimiterea de avioane de luptă în Ucraina, o decizie foarte serioasă”

La începutul lunii februarie, Duda semnala că este posibil ca țara sa să nu fie în măsură să livreze avioane de luptă occidentale Ucrainei pentru a o ajuta să respingă invazia Rusiei.

"O decizie acum de a dona orice fel de avioane, orice F-16, de a le dona în afara Poloniei este o decizie foarte serioasă și nu este o decizie ușoară pentru noi", declara Duda la acea vreme, pentru BBC, conform POLITICO.

Comentariile lui Duda au fost făcute după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a călătorit prin Europa pentru a face lobby pentru ajutor militar suplimentar, inclusiv artilerie și muniție cu rază lungă de acțiune, sisteme de apărare aeriană, rachete și avioane de luptă.

