Povestea unui copil care a renunțat la școală și a căzut în patima băuturii. Mama: L-am luat la muncă, dacă la școală nu vrea

Mai grav este că sunt situații în care nu doar dirigintele nu știe unde sunt acești copii, când lipsesc, dar nici părinții nu-i văd cu zilele.

Campania Știrilor PRO TV „România eșuată” vorbește despre dezinteresul elevilor pentru școală, dar și al familiei pentru viitorul lor.

Unde se petrece renunțarea timpurie la școală

În tot haosul și brambureala reformelor din învățământ, renunțarea timpurie la școală se dezvoltă în comunitățile unde românii nu mai văd deloc o prioritate în a construi viitorul copiilor, pentru că sunt ocupați să trăiască de la o zi la alta. La Lipovăț, județul Vaslui, lângă școala veche, cu toaletă în curte, zace o construcție neterminată.

Directorul plin și cel adjunct a declarat că șantierul a fost sistat pentru că firma angajată de primărie să execute lucrarea a intrat în faliment. Clădirea, care trebuia terminată încă din 2019, ar fi avut şi toalete la interior și laboratoare și loc de luat o masă caldă, adică tot ce nu are clădirea veche.

Și imediat ce sună clopoțelul, iar dascălii revin la ore, chiar prin fața școlii trece, cu căruța, unul dintre elevi. Este în clasa a șasea, dar lipseşte deja de câteva zile. Motivul? E foarte ocupat în această perioadă de toamnă, când la țară oamenii își fac stocurile de lemne, iar el face bani din transport, contracost, cu căruța.

Copil: „Ieri eu am făcut 200 de lei…”

Care sunt efectele abandonului școlar asupra românilor

Efectele abandonului se resimt în timp, prin criză de forţă de muncă, sărăcie, iar sărăcia ne afectează calitatea vieţii.

Anca Popa este formator de profesori și specialist în incluziune, în cadrul unui ONG cu acoperire națională din domeniul educației. Asociația din care face parte cooptează, printre altele, profesori și învățători voluntari, care să ajute, cu predare, în zonele vulnerabile, în special unde e criză de cadre didactice.

Anca Popa, specialist în educație: „-Ei nu sunt nişte cifre, sunt copii care părăsesc sistemul”.

Povestea unui băiat de 13 ani care a încetat să meargă la școală

În comuna Coarnele Caprei, unde majoritatea localnicilor sunt ciobani și crescători de vite, un băiat de 13 ani a fost de negăsit când l-au căutat directorul și dirigintele. Au mers la tatăl lui, după cum declară o mătușă.

Mătușă: „A venit, i-a zis `vino măcar să te văd la faţă, la şcoală`. Le-a spus că copilul nu mai vrea la şcoală. E dus pe la mamă-sa.”

Doar că băiatul nu e de găsit nici la mama lui.

Femeia spune că are doi copiii cu cel de care s-a despărţit, au custodie comună asupra copiilor, dar au decis să crească fiecare câte unul. Băiatul cel mic, care lipsește de la școală, a rămas cu mama şi ar fi fost înscris an de an, cât a locuit cu mama.

Lucrurile s-au schimbat când fiul a ajuns la gimnaziu - a vrut să se mute cu tatăl lui, după ce a aflat că acesta munceşte temporar în agricultura din Italia și i-a găsit de lucru prin străinătate și fratelui copilului, când cel din urmă a ajuns la majorat.

Mama: „-L-am mai luat şi eu la munca la Cotnari la strâns de struguri. Prin septembrie.”

Reporter: „-Păi şi deci nu a mai mers la şcoală.”

Mama: „-Ce să îi fac dacă nu vrea la şcoală. A mai fost, a mai făcut treabă, la Cotnari a muncit. Anul trecut a fost, dar a muncit cu mine. Era la școală, dar dacă nu se ducea la școală? Măcar am zis că îl iau sub protecția mea. Cât l-am ținut eu sub mine, a fost copil bun. L-am luat la muncă, dacă la școală nu vrea să se ducă? Ce să îi fac? Să îl las să umble aiurea, pe drum?”

Mama a susținut că ar putea fi la o vecină, care îi mai dă de mâncare.

Vecină: „A fost ieri, s-a îmbătat, era cam beat și a plecat. 13 ani are, dar el fumează de la șapte ani. Mort era de beat, încă mi-o furat mie sticla de vin, de aici, de pe trotuar.”

Potrivit WORLD VISION România, pe fondul sărăciei, unu din zece părinţi îşi retrage cel puţin un copil de la şcoală temporar sau definitiv că să facă faţă cheltuielilor.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 12-10-2022 18:17