Motanul, pe nume Mişu, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, însă, proprietara a primit o cuşcă de transport goală. Se presupune că pisica a reuşit să scape în timpul transferului dintre aeronavă şi terminal.

Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mişu a fost găsită şi înapoiată stăpânilor săi.

Deocamdată, nu este clar unde anume a fost găsită pisica şi nici cum a reuşit să supravieţuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanţele în care animalul a fost recuperat.