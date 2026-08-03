În Grecia, la Veniza, cea mai recenta misiune a durat 18 ore, iar în Franța, militarii noștri, alături de alți 1500 de salvatori încearcă lichidarea unui foc de proporții, izbucnit în departamentul Var.

În Grecia, pompierii duc de patru zile o luptă complicată cu incendiile de vegetație izbucnite în peninsula Atica, la doar 40 de kilometri vest de Atena. 40 de pompieri români sunt acolo neîncetat. Sunt salvatori specializați în astfel de intervenții. Ultima lor misiune a durat 18 ore și a avut loc în apropiere de Veniza.

Locotenent colonel Cosmin Băsceanu, comandantul modului național Grecia: "Misiunea noastră a fost de a împiedica extinderea incendiilor către locuințele și obiectivele din zonă. În timpul misiunii, colegii au reușit să evacueze mai multe animale din zonă. Rămânem în stare de alertă."

La 8 kilometri distanță de locul în care intervin ai noștri se află Porto Germeno, un oraș în care focul a mistuit tot ce a întâlnit în cale. Acum, pentru șase localități și un parc industrial din apropierea orașului Megara s-a primit ordin de evacuare.

Localnic: ”Mi-am dus copiii în Pireu. Apoi m-am întors aici, că să fiu alături de soțul meu. Vedem ce o să fie... ”

În paralel, autoritățile elene anchetează cauza accidentului aviatic din zona Psatha, produs la 65 de kilometri vest de Atena.

Două elicoptere de tip Bell - închiriate de la o companie australiană - s-au lovit în aer. În urma impactului unul dintre apartele de zbor a luat foc și a căzut într-o râpă. Pilotul danez și un coordonator de zbor grec au murit.

Pericolul izbucnirii unor noi incendii persistă, însă. A fost instituit un cod portocaliu pentru peninsula Atica, partea centrală a Greciei și insula Evia. Și în Franța, 36 de departamente sunt sub alertă. Pompierii români intervin în regiunea Var, pe coasta Mediteranei. Luptă cu flăcările în apropiere de Chateauvert.

Împreună cu salvatorii francezi încearcă să limiteze noile focare. Se intervine și din aer. Din păcate, vântul își schimba brusc direcția și face ca astfel de misiuni să devină brusc extrem de periculoase.

Col. Florin Lucaci, comandant modul național din Franța: "Noaptea trecută am acționat neîntrerupt alături de partenerii francezi pentru stingerea incendiului de proporții de ieri.”

La 300 de kilometri distanță în Aude, 100 de pompieri au fost mobilizați după ce un incendiu apărut lângă Carcassonne, a sporit în intensitate, iar flăcările pornite inițial de la un autoturism aflat pe autostradă au ajuns la vegetația uscată. Coada de mașini oprite pe șoseaua de mare viteză a depășit 15 kilometri.

Focul amenință și o zonă rezidențială.