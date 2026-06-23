Întrebat dacă este dispus să rişte o criză mondială prin atacarea Iranului în cazul în care acesta nu îşi respectă acordul, Trump le-a spus reporterilor: "Ei bine, nu în felul în care o fac eu. Nu va provoca o depresiune economică." , relatează CNN.

El a continuat, argumentând că ameninţarea reprezentată de o armă nucleară este o preocupare mai mare. "Dacă nu respectă acordul, ei bine, arma nucleară primează în faţa depresiunii", a spus el. "Criza economică este foarte gravă, dar o armă nucleară va provoca o criză economică mult mai repede", a adăugat acesta.

Trump a reiterat că acţiunea militară rămâne o opţiune în cazul în care Iranul nu respectă acordul. "Dacă Iranul nu îşi respectă angajamentele sau dacă nu se comportă cum trebuie, voi face ceea ce trebuie să fac", a spus el.

Trump şi preşedintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat săptămâna trecută un acord provizoriu între SUA şi Iran, la mai mult de trei luni după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul, iar Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi a statelor din Golf în care se află baze americane.

Trump susţine că Iranul trebuie să cumpere alimente din SUA cu banii deblocaţi

Trump a mai declarat luni că Iranul trebuie să folosească banii deblocaţi pentru a cumpăra alimente exclusiv din Statele Unite, în timp ce agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Tasnim l-a citat pe guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Abdolnaser Hemmati, care a afirmat că Teheranul nu are nicio obligaţie să achiziţioneze produse agricole din SUA în temeiul actualului memorandum de înţelegere.

"Toţi aceşti bani se întorc sub forma achiziţiilor de alimente de care au nevoie disperată. Au 91 de milioane de locuitori, pe care nu îi pot hrăni. Aşadar, banii pe care îi deblocăm vor ajunge la fermierii noştri", a susţinut Trump, potrivit Reuters.

Hemmati a spus că fondurile îngheţate rămase nu vor fi utilizate exclusiv pentru bunuri esenţiale şi ar putea fi folosite pentru achiziţionarea altor bunuri care nu fac obiectul sancţiunilor, a relatat Tasnim.

La rândul său, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a părăsit Elveţia luni, după o zi de negocieri axate pe găsirea unei soluţii definitive pentru încetarea războiului cu Iranul. Vance a plecat după ceea ce a descris drept o "zi foarte, foarte bună" de negocieri între SUA şi Iran, care au avut loc duminică.

Luni dimineaţă, Vance a declarat că Teheranul a acceptat să permită accesul inspectorilor nucleari în ţară, descriind acest lucru drept "primul pas către denuclearizarea definitivă" a Iranului. Însă Iranul a negat că şi-ar fi asumat noi angajamente privind monitorizarea, agenţia de ştiri a Republicii Islamice informând că Teheranul nu a negociat problema nucleară în timpul celor 18 ore de discuţii.

Între timp, Departamentul Trezoreriei SUA a emis luni o derogare de 60 de zile privind vânzarea petrolului iranian, respectând astfel unul dintre angajamentele-cheie. Aceasta vine după ce Vance a prezentat o iniţiativă de deblocare a activelor iraniene, care ar acorda SUA dreptul de a aproba ceea ce Teheranul poate achiziţiona folosind aceşti bani.

Derogarea de 60 de zile acordată de Trezoreria SUA permite Iranului să vândă şi să livreze petrol fără sancţiuni până la 21 august, ora 00:01, către aproape toate ţările din lume, inclusiv SUA.

Discuţii privind Libanul şi securitatea regională

În ceea ce priveşte atacurile dintre Hezbollah, susţinut de Iran, şi Israel în sudul Libanului, Vance a descris discuţiile ca fiind "în curs de desfăşurare". O sursă israeliană a declarat că Israelul ia în considerare anunţarea unor retrageri "simbolice" din zone minore din sudul Libanului.

Statele Unite au instituit un "mecanism de monitorizare" prin intermediul Comandamentului Central al SUA pentru fragilul armistiţiu din Liban, întrucât încălcările repetate din partea Israelului şi a Hezbollahului au ameninţat să compromită negocierile dintre SUA şi Iran, a declarat luni un oficial american.

Între timp, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, se va deplasa în Emiratele Arabe Unite, Kuweit şi Bahrain de marţi până joi pentru a "discuta o serie de priorităţi regionale, inclusiv memorandumul de înţelegere cu Iranul".

Potrivit prim-ministrului qatarez Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Iranul urmează să poarte, de asemenea, discuţii cu statele din Golful Persic privind securitatea regională în următoarea etapă a negocierilor cu SUA.

Atacurile SUA-Israel asupra Iranului şi loviturile israeliene din Liban au ucis mii de oameni şi au provocat strămutarea a milioane de persoane. Războiul din Iran a zguduit, de asemenea, pieţele din întreaga lume şi a determinat creşterea preţurilor globale la petrol.