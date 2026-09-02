Șase persoane au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Printre ele, doi minori și o femeie însărcinată.

Mai mult, oaspeții s-au plâns de condițiile din unitatea de cazare și îi acuză pe angajați că ar fi încercat să ascundă probele. Bucătarul, însă, neagă acest lucru.

Reprezentanții hotelului nu au oferit un punct de vedere, momentan.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, după mai multe apeluri la 112. Oamenii susțin că au început să se simtă rău după ce au mâncat la restaurantul hotelului și reclamă inclusiv probleme legate de curățenie și de condițiile de cazare.

Reporter: Ce s-a întâmplat doamnă?

Turist: ”Vărsături”.

Reporter: Cum vă simțiți?

Turist: ”Eu mai bine, dar baiatu nu e bine”.

Reporter: Când vi s-a făcut rău?

Turist: ”La amiaza. Și tacâmurile erau nespălate.”

Reporter: Cum sunt condițiile în hotel?

Turist: ”Aiurea. Totul... camera.”

Unii turiști spun că starea de rău a apărut marți, la câteva ore după masă. Alții susțin că au început să aibă simptome încă de duminică.

Turist: „De ieri mă simt rău, azi dimineața am tot vomitat, și pe plajă și peste tot. De duminica a început, băiețelul meu, dar el și-o revenit. E dezastru. Și curățenie și tot camerele, nu stiu să vă zic un lucru bun.”

Turist: „Mâncarea este dezastru. M-am trezit ieri dimineața în vomitat, toată dimineața mi-a fost foarte rău, nu știam unde să mă duc. Azi noapte frisoane.”

Turist: „Aseară am ajuns, am servit masa la ora 19. Multa mâncare nu e. La ora 4:07 m-a luat stomacu, am zis că mor. Am intrat în frisoane.”

58 de persoane au fost asistate medical: 47 de adulți și 11 copii.

Zeci de turiști, printre care și copii, au primit îngrijiri medicale în recepția hotelului.

Alexandru Costache, prim adjunct ISU Dobrogea: ”S-a activat planul roșu. Șase au fost transportați la boli infecțioase Constanța, doi minori, trei doamne și un bărbat. Este și o femeie însărcinată.”

La apariția forțelor de ordine, turiștii au început să se certe cu angajații hotelului, pe care, spun ei, i-ar fi văzut cum aruncă pe ascuns mâncarea. Bucătarul a respins acuzațiile oamenilor.

Turist: Au fugit cu căruțele cu mâncarea.

Bucătar: Care mâncare doamna?

Turist: Seara, după ce se închide bufetul, toată mâncarea se arunca la gunoi.

Bucătar: Sunteți bolnavi pentru că beți sucuri reci, mâncați ciorbe calde, v-ați adus de acasă mâncăruri, dacă mergem acum în cameră vă găsesc acum farfuriile.”

Paul Foleanu - primar Mangalia: "Este un hotel pentru primul an închiriat de o sociatate. Trei stele, din ce știu. Am înțeles că au și restaurant și hotel."

Câțiva turiști care abia se cazaseră s-au speriat de scandal și au părăsit hotelul.

La fața locului au ajuns inclusiv reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și ai Direcției de Sănătate Publică.

Ministerul Sănătății a transmis, de asemenea, că a fost deschisă o anchetă epidemiologică și că vor fi prelevate probe din blocul alimentar.