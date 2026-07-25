Tensiuni au apărut între cei doi în ultimele luni, temperate de declaraţii liniştitoare atât de o parte, cât şi de cealaltă.

Benjamin Netanyahu urmează să asiste totodată la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, o figură influentă în relaţiile dintre cele două ţări, care a murit la 11 iulie, catalogat drept un ”prieten al Israelului” de către biroul premierului israelian.

Netanyahu şi Trump s-au întâlnit în numeroase rânduri de la întoarcerea la putere a miliardarului republican în ianuarie 2025.

Ultima lor întâlnire a avut loc la 11 februarie, la Washington.

Noua lor întâlnire intervine în contextul în care Benjamin Netanyahu candidează la un nou mandat, în alegeri legislative prevăzute la 27 octombrie.

Presa israeliană şi americană scrie că Benjamin Netanyahu încerca, de mai multe săptămâni, să obţină o nouă întâlnire cu Donald Trump, fără să fi fost stabilită o dată, alimentând astfel speculaţii despre fricţiuni între cei doi.

La instalarea lui Donald Trump la putere, ei afişau o convergenţă a punctelor de vedere.

Benjamin Netanyahu l-a catalogat în multe rânduri pe Donald Trump drept ”cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă”.

Însă după o ofensivă comună a Statelor Unite şi Israelului în Iran, lansată la 28 februarie, prezentată la acea vreme drept un succes de către taberele lor, relaţia lor a dat semne de crispare.

”El ar trebui să fie foarte recunoscător”

În joc este problema unei menţineri a presiunilor militare împotriva Iranului sau privilegierii unei soluţii diplomatice.

”Ne înţelegem foarte bine, (Netanyahu) ştie cine e şefu'”, declara la începutul lui iulie, la Axios, Trump.

În timpul unor negocieri care au condus la un acord în vederea unui armistiţiu - caduc deja - între Statele Unite şi Iran, în aprilie, Donald Trump şi-a dat frâu liber furiei împotriva aliatului său israelian.

Preşedintele american avertiza că o continuare a Războiului în Liban al Israelului împotriva Hezbollah complica negocierile cu Teheranul.

Iar cu doar câteva ore înaintea încheierii unui armistiţiu între Washington şi Teheran, Trump s-a dezlănţuit împotriva atacurilor Israelului în Liban.

”Tu eşti complet ţicnit? Ce dracu' faci?”, a recunoscut el, la tabloidul New York Post, în iunie, că i-a spus lui Netanyahu.

Preşedintele l-a catalogat pe premier drept un lider ”foarte dificil”, în alt interviu.

”El ar trebui să ne fie foarte recunoscător, pentru că, dacă Iranul ar deţine arma nucleară, Israelul n-ar rezista nici două ore”, îşi exprima exasperarea şeful statului american.

Netanyahu a minimalizat aceste certuri şi a recunoscut ”dezacorduri tactice, uneori”, însă a subliniat obiectivele comune - dezarmarea mişcării şiite libaneze proiraniene Hezbollah şi împiedicarea Iranului să obţină arma nuclară.

”Putem să nu fim de acord dimineaţa şi să acţionăm împreună după-amiaza”, a declarat el.

Ultimele sondaje arată că liderul isarelian se află în dificultate, din cauza furiei persistente a unei părţi a opiniei publice împotriva incapacităţii Guvernului Netanyahu de a împiedica un atac fără precedent al Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.