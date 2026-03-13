S-a întâmplat în timpul unui control fulger. În urmă cu câteva zile, tot acolo a fost găsit și un rezervor cu gaz lichefiat, lângă mare.

La câteva zile după ce pe plaja din Năvodari a fost descoperit întâmplător, în nisip, un rezervor ilegal cu gaz lichefiat, controlul de astăzi a arătat o situație la fel de gravă. Zeci de fose septice ilegale – un adevărat focar de infecție – au fost dezgropate de utilajele celor de la Apele Române.

Aceste fose au servit ca rezervoare de apă murdară și dejecții pentru terasele și beach-barurile care, ani la rând, au funcționat în zonă.

Reacția autorităților

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pe aceste zone au fost identificate fose ilegale îngropate sub terase. Am avut și cazul unui rezervor de gaz identificat ilegal."

Toți comercianții care dețin porțiuni închiriate de plaje au fost notificați să își dezgroape fosele și conductele.

Stelica Hagi, director general Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral: „Pe plaja din Năvodari au fost identificate până acum 15 fose, ele cu siguranță sunt mai multe. Acțiunea într-adevăr a debutat odată cu acest caz absolut halucinant cu rezervorul de gaz."

Operatorii de plaje din Năvodari nu au avut acces la rețeaua de canalizare pentru că nu a fost prevăzută în momentul construcției falezei.

Astfel, comercianții vor fi obligați să achiziționeze rezervoare autorizate pentru colectarea apei menajere.

Tot vineri, în urma controlului, a fost oprită construcția unei parcări chiar pe plajă.

Anul acesta regulile sunt drastice. La licitația pentru noile contracte se cer grupuri sanitare și dușuri și se interzic, la fel ca până acum, deversările în mare.