Din nefericire, un bărbat de 82 de ani a fost găsit mort în garsoniera sa. Locuința a fost cuprinsă de flăcări, iar scara s-a umplut de fum.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, într-un bloc din Năvodari. Un vecin a simțit miros de fum și a sunat la 112.

Bărbat: „Stau deasupra, eu am descoperit incendiul, e vecinul meu. Am făcut piața, am intrat în casă, era fum. Eu stau la patru.”

La fața locului au fost desfășurate mai multe forțe.

30 de oameni, dintre care 4 copii, au fost evacuați de pompierii de la ISU Dobrogea.

Până la sosirea salvatorilor, alte 14 persoane au reușit să iasă singure din bloc.

Femeie: „Ne-am trezit cu poliția la ușă. Ne-au spus să ieșim afară, că a luat foc un apartament.”

Incendiul a izbucnit într-o garsonieră aflată la etajul 3. Proprietarul, un bărbat de 82 de ani, care se afla în interior, nu a mai putut fi salvat.

Bărbat: „Pe el l-au găsit carbonizat.”

Reporter: „Omul stătea singur?”

Bărbat: „Singur, da. Veneau nepoți, copii, și îi aduceau mâncare zilnic.”

Mihai Dănilă, ISU Dobrogea: „În urma acestui incendiu au fost asistate la fața locului un număr de șase persoane adulte și un copil de către echipaje SMURD și SAJ.”

Pompierii spun că cel mai probabil incendiul a pornit de la un scurtcircuit.