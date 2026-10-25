Discursul președintelui Nicușor Dan de Ziua Armatei: „Vom acționa ferm pentru a neutraliza orice amenințare”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Nicusor dan ziua armata 5
Inquam Photos / George Calin

Preşedintele Nicușor Dan a transmis românilor, de Ziua Armatei, să aibă încredere „în capacitatea noastră de a construi o ţară stabilă” şi a precizat că România are un buget solid pentru apărare. 

autor
Aura Trif

„Armata este o instituție-simbol a României şi deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că, într-o lume marcată de incertitudine, Armata inspiră în continuare acele valori de care societatea ar avea nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate şi apărate generație după generație, cu mult curaj și nu de puține ori cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată”, a declarat, duminică, președintele Nicușor Dan, la ceremonia de Ziua Armatei de la Baza Aeriană de la Borcea, scrie News.ro.

Ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” cu prilejul Zilei Armatei României:

Şeful statului le-a transmis românilor să aibă încredere ”în capacitatea noastră de a construi o ţară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene, o ţară în care să trăim în siguranţă, protejaţi prin Parteneriatul Strategic cu SUA şi apartenenţa la NATO”.

„Un rol important în această construcţie a unei Românii sigure revine Armatei. Militarii noştri activi, în rezervă sau în retragere sunt profesionişti de elită, testaţi în misiuni grele, cu cariere marcate de performanţe care au câştigat respectul şi admiraţia aliaţilor noştri”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Președintele dă asigurări

Şeful statului a precizat că România are un buget solid pentru apărare şi investeşte masiv în acest domeniu.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ţinem cont de un lucru important. Statele puternice nu doar supravieţuiesc viselor, ci le transformă în oportunităţi. Dinamica globală actuală este şansa noastră de a ne întări rezistenţa la şocuri în dezvoltarea unei economii moderne, competitive şi prin investiţii într-o apărare puternică. Avem şi vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO”, a afirmat preşedintele.

Potrivit acestuia, păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiţii de muncă adecvate şi posibilitatea de a se dezvolta profesional.

„În aceeaşi măsură, investim semnificativ în modernizarea şi înzestrarea forţelor armate, precum şi în instruirea militarilor noştri, alături de aliaţi şi parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrerea militară şi relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE producem şi procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noştri şi în acelaşi timp investim în fabrici româneşti, creăm locuri de muncă şi dezvoltăm infrastructura deopotrivă utilă a armatei, dar şi populaţiei civile”, a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele României a participat la manifestările dedicate Zilei Armatei la Baza Aeriană Borcea şi a precizat că nu a ales întâmplător acest loc.

„Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toţii sunteţi la propriu în prima linie de apărare a spaţiului aerian al României. Aţi demonstrat asta fără ezitare în urmă cu câteva zile când aţi doborât cu precizie două drone ostile din spaţiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejaţi ţara”, a declarat şeful statului.

Acesta a adăugat că, dincolo de misiunile de Poliţie Aeriană, România demonstrează, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate, dincolo de graniţele sale.

„Prin Centrul European de Instruire F16 aţi transformat această bază într-un hub regional de excelenţă. Pregătirea comună a piloţilor români, aliaţi şi parteneri nu reprezintă doar un simplu exerciţiu de antrenament comun. Înseamnă interoperabilitate, reacţie rapidă în situaţie de criză şi descurajare. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi ameninţări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale şi în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră şi libertatea de navigaţie. Alături de aliaţii din NATO şi partenerii din UE vom acţiona ferm pentru a descuraja şi, dacă va fi cazul, de a neutraliza orice ameninţare la graniţele noastre”, a concluzionat Nicuşor Dan.

Ceremonii militare au loc, de Ziua Armatei, în Bucureşti, dar şi în principalele garnizoane din ţară şi în afara acesteia. 

Mii de gâște de zăpadă au făcut pauză la o fermă din SUA după un zbor de 5.000 km. Oamenii s-au adunat să le admire

Sursa: News.ro

Etichete: ziua armatei, nicusor dan,

Articol recomandat de sport.ro
Flagelul drogurilor în România. Confesiunile și adevărurile dure spuse de un fost polițist la Antidrog
Flagelul drogurilor în România. Confesiunile și adevărurile dure spuse de un fost polițist la Antidrog
Citește și...
Ziua armatei
Știri Actuale
Ziua Armatei Române, marcată prin ceremonii militare și religioase. Mesajul noului ministru al Apărării

Ceremonii militare și religioase vor fi organizate, duminică, de Ziua Armatei, în principalele garnizoane din țară, în bazele în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați.

62372251
Stiri externe
Cum a afectat Elon Musk misiunile armatei ucrainene, după armistițiul Trump-Putin. Gestul său a venit din senin

Dronele ucrainene se mai pot conecta la internetul prin satelit Starlink doar dacă zboară cu viteze limitate. Restricțiile impuse de compania lui Elon Musk au venit fără vreo avertizare sau explicație. 

Armata rusa
Stiri externe
Ce a pățit o femeie din Letonia după ce a făcut un transfer de 43 de euro destinat armatei ruse. Decizia luată de instanță

Tribunalul din Riga a condamnat-o miercuri pe activista pro-Kremlin Polina Kamļova, din Rēzekne, la șase ani de închisoare pentru că a contribuit cu circa 43 de euro la achiziționarea unui echipament de bruiaj al dronelor pentru armata rusă.

Recomandări
Politia politie
Știri Actuale
Incident grav la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft a cerut să fie ... împușcat

Incident grav, sâmbătă seara, la sediul poliției din Alba Iulia. Un bărbat de 43 de ani, înarmat cu o pușcă și o grenadă de tip airsoft, a intrat în sediul Inspectoratului de Poliție.

Franta proteste
Stiri externe
Proteste violente în Franța, Italia și Albania. Autoritățile franceze au reținut peste 1000 de oameni, iar cele italiene 500

A fost o noapte cu proteste violente în Franța, Italia și Albania. În marile orașe din Hexagon, oamenii au manifestat pașnic peste zi. Spre seară s-a lăsat, însă, cu lupte de stradă.

Nicusor dan ziua armata 5
Știri Actuale
Discursul președintelui Nicușor Dan de Ziua Armatei: „Vom acționa ferm pentru a neutraliza orice amenințare”

Preşedintele Nicușor Dan a transmis românilor, de Ziua Armatei, să aibă încredere „în capacitatea noastră de a construi o ţară stabilă” şi a precizat că România are un buget solid pentru apărare. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 27 | Sănătatea vasculară și circulația periferică: semnale de alarmă pe care le ignorăm

35:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Forța din Serie A, pregătită să îl transfere pe starul de 40.000.000 de € de la FC Barcelona!

Sport

Inter - Fiorentina, LIVE TEXT de la 13:30, în Serie A. Chivu îl înfruntă pe Drăgușin. Echipele de start