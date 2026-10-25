Ziua Armatei Române, marcată prin ceremonii militare și religioase. Mesajul noului ministru al Apărării

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Ziua armatei
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Ceremonii militare și religioase vor fi organizate, duminică, de Ziua Armatei, în principalele garnizoane din țară, în bazele în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați.

autor
Cristian Matei

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă.

După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa. 

Potrivit Agerpres, care citează MApN, vor avea loc manifestări:

În București:

* ora 10:00 - Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I; ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii și de survolul monumentului de aeronave ale Forțelor Aeriene Române;

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* ora 12:00 - Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare ''Carol I''; ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;

* ora 12:00 - Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor; ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;

* ora 17:00 - Parcul Cișmigiu; concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale;

* ora 19:00 - retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă 'Mihai Viteazul'.

În țară:

* ora 09:00 - Satu Mare, Monumentul Ostașului Român; ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori;

* ora 12:00 - Carei, Ansamblul Monumental ''Glorie Ostașului Român''; ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea ''Ștafetei Veteranilor Invictus'';

* ora 12:00 - Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt; ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori; ora 19:00 - retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;

* ora 12:30 - Cluj-Napoca, Monumentul ''Glorie Ostașului'' Român din Piața Avram Iancu; ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori;

* ora 14:00 - Păuliș, Monumentul Eroilor; ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

Mesajul noului ministru al Apărării despre „amenințările generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”

„De ziua Armatei României, gândul nostru se îndreaptă către militarii de ieri și de astăzi, uniți prin datoria față de țară. În urmă cu 82 de ani, la 25 octombrie 1944, prin eliberarea orașului Carei, Armata Română încheia luptele pentru eliberarea teritoriului național aflat sub ocupație. Curajul și spiritul de sacrificiu al acelor generații rămân repere pentru toți cei care aleg să servească România. Apărarea României cere astăzi vigilență, capacitate de adaptare și decizii care să răspundă atât riscurilor imediate, cât și nevoilor de securitate pe termen lung. 

Amenințările generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile din regiunea Mării Negre impun consolidarea capacităților de prevenire și răspuns. Militarii români contribuie zilnic la acest efort prin misiunile îndeplinite în țară și peste hotare, alături de aliații din NATO și de partenerii europeni. Modernizarea armatei presupune echipamente performante, instruire și specialiști capabili să înțeleagă și să folosească noile tehnologii.

Avem responsabilitatea de a asigura personalului condiții bune de pregătire și de muncă, de a respecta drepturile celor care servesc sau servit în armată și de a oferi tinerilor perspective profesionale în care competența, inițiativa și rezultatele să fie recunoscute”, a transmis noul ministru al Apărării, Radu Oprea. 

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Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: ziua armatei, mapn,

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