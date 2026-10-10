Timpul de așteptare este de aproape 15 ore, iar lungimea rândului depășește cinci kilometri, scrie news.ro.

Potrivit Jandarmeriei, de la începutul pelerinajului, aproape 60.000 de persoane au trecut pe la racla cu sfintele moaște.

Sâmbătă, la prânz, peste 26.000 de credincioși așteptau la rând, iar timpul de așteptare se apropia de 15 ore. Organizatorii susțin că lungimea rândului depășește cinci kilometri.

În apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași sunt parcate zeci de autocare cu pelerini sosiți din toate zonele țării.

Zeci de mii de credincioși, la coadă

Pe tot parcursul zilei de vineri, la rând s-au aflat constant între 6.000 și 10.000 de oameni, însă numărul pelerinilor a crescut brusc în cursul nopții.

De la începutul pelerinajului, 271 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 16 au fost transportate la spital.

Pelerinajul religios de la Iași a început joi dimineață, când raclele cu sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie au fost scoase în procesiune din incinta catedralei, apoi au fost așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult.

Pe toată durata manifestărilor religioase de la Iași, preoți, voluntari și forțe de ordine sunt prezenți în zonele tranzitate de pelerini, pentru a le oferi sprijin și îndrumare.

Jandarmeria îi îndeamnă pe participanți să aibă răbdare și să respecte regulile de acces în zonele destinate pelerinilor.

Până la 300.000 de pelerini, așteptați la Iași

Autoritățile susțin că, pe fondul vremii favorabile, numărul credincioșilor care vor ajunge la pelerinajul de la Iași ar putea atinge 300.000.

Racla cu sfintele moaște va rămâne în curtea catedralei din Iași până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

Pe 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii, care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.