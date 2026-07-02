Ar fi vrut să scurteze drumul care duce spre terenul de fotbal. Au pășit peste șine după trecerea unui tren, însă au fost loviți de o locomotivă care venea pe linia vecină, din sens opus.

Băiatul mai mic a murit pe loc, iar celălalt în ambulanță, în drum spre spital.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi prieteni au plecat miercuri seară spre terenul de fotbal din vecinătatea cartierului lor și, ca să scurteze drumul, au vrut să traverseze calea ferată dublă, cum făceau de obicei.

Tânăr: Unul pe o parte și unul pe partea asta. Și unul l-au văzut pe unul și s-a tras pe cealaltă parte și l-a pălit celălalt. Nu și-au dat seama.

Reporter: Aveau căști în urechi sau ceva, dar nu au auzit?

Tânăr: Nu știu, unul din ei cred că avea.

Băiatul cel mic a murit pe loc, iar celălalt a fost găsit în stop cardio-respirator. La locul tragediei au ajuns mai multe echipaje de salvare și un elicopter SMURD, însă eforturile au fost în zadar. Și al doilea băiat a murit, în ambulanță, în drum spre spital.

Tânără: „Trebuia să meargă cinci copii și trei au rămas în spate. Au spus că merg să se îmbrace și numai când s-au dus, eu am văzut pe ăștia acolo, întinși. Tragedie foarte mare. Noi credem că au avut căști în urechi și n-au fi auzit. Că altfel săreau acolo, în boscheți, aveau alte soluții Dar s-a auzit oricum un șuierat, dar nu știm exact când după”.

Cei ce locuiesc în cartier spun că tragedia putea fi evitată.

Vecin: „Aici e loc gol, copii fug pe linie întruna. Aici nu vreau să închidă, dacă închidem gardul o să că ne amendează”.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.