Asociația „Niciodată Singur” vrea să schimbe acest lucru și organizează excursii de o zi, în care bătrânii se pot plimba alături de voluntari.

Liliana Parfene are 96 de ani și locuiește singură, într-un bloc din Iași. Își umple timpul cu îngrijirea plantelor, curățenia și croșetatul.

Liliana Parfene, beneficiar: „E greu de dus, nu mai este putere. N-aș ieși deloc dacă n-ar fi doamnele de la fundație. Sunt înconjurată așa de oameni buni, cred că Dumnezeu îi trimite."

Roxana, voluntar la Asociația „Niciodată Singur”, i-a trecut pragul pentru a o invita într-o excursie.

Bătrână: „Numai să fie de o zi.”

Roxana: „Sigur o să fie de o zi, la castelul de la Miclăușeni, el s-a renovat între timp. Să vă luați medicamentele dimineața, să vă luați o sticlă cu apă."

Roxana, voluntar: „Am o beneficiară foarte drăguță pe care o simt ca pe o bunică, am pe cine să vizitez în orașul acesta."

Peste 300 de bătrâni ar putea beneficia de excursia de o zi

Sute de mii de vârstnici sunt în aceeași situație, în mai multe orașe din țară.

Bianca Gemănaru, director de programe: „Ajutăm să ajungă în excursiile de vară peste 300 de vârstnici însoțiți de voluntari. Am descoperit că peste 26% din vârstnicii din orașele României nu ies în timpul verii nici măcar o zi, nu au parte de o zi de vacanță. 1 din 7 vârstnici resimte în grad ridicat singurătatea.”

Campania va începe în luna august. Cei care doresc să ajute o pot face cu o donație în contul asociației.