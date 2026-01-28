Însă mulți nu știu că aceste atacuri pot fi sancționate, pentru că platformele și rețelele sociale sunt considerate spațiu public. Iar drumul poate fi scurt de la o vorbă urâtă până la o faptă pedepsită de lege.

Ura și disprețul domină tot mai mult mediul online, indiferent de subiectul discutat sau profilul persoanei. Specialiștii spun că frustrările personale pot escalada rapid de la jigniri la violență.

Expert: De la comentarii la acțiune e un pas scurt

Gelu Duminică, sociolog: „Răul nu rămâne doar acasă și nu rămâne doar în online. Se propagă și aici; intervin bulele – antagonizarea pe care o avem în societate: „noi” vs. „ei” aduce cu sine inclusiv dorința de a ne ancora în cei care înjură și cei care sunt înjurați. Pașii sunt foarte puțini și destul de mici de la comentarii la acțiune.”

De exemplu, în Constanța, un băiat de 12 ani a fost amenințat cu moartea, pe o rețea socială, de trei adolescenți de 14 ani. Victima ar fi intrat în vizorul agresorilor după ce ar fi schimbat câteva replici online cu iubita unuia dintre ei. Cazul a ajuns în atenția anchetatorilor, după ce părinții minorului au depus plângere. Agresorii ar putea fi acuzați de amenințare, hărțuire sau instigare la săvârșirea de infracțiuni cu violență.

Horia Constantinescu, părinte: „Este o situație alarmantă chiar și numai la nivelul declarațiilor și afirmațiilor.”

Spațiul online are reguli și consecințe legale

Corespondent Știrile PRO TV: „Spațiul online nu este lipsit de reguli și asta pentru că platformele și rețelele de socializare sunt considerate spațiu public, iar comentariile jignitoare pot avea consecințe – dacă persoana vizată face plângere. Așadar, insultele făcute public sau în mesaje private pot fi sancționate cu amendă de la 200 la 1000 de lei. Atunci când atacurile verbale devin repetate și creează presiune sau teamă, fapta intră în zona răspunderii penale, ca hărțuire. Iar dacă aceste atacuri sunt însoțite de amenințări sau șantaj – sunt tratate ca infracțiuni și pot fi pedepsite conform legii.”

În funcție de probe și de gravitatea faptei, agresorii virtuali riscă de la un an până la cinci ani de închisoare.

